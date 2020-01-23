Станция МЦД-2 открылась в новой Москве

Новости

За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов 18:00
"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН 17:08
Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia 17:08
Средняя цена ОСАГО снизилась до 5423 рублей 17:04
Психолог объяснила, вредно ли детям смотреть фильмы ужасов 17:00
В Череповце два человека пострадали при взрыве пороха в квартире 16:55
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 16:55
В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы 16:54
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде 16:48
На Дельфийские игры в Омск приедут представители 115 стран 16:48
На Северном флоте собак научили искать взрывчатку 16:48
Москалькова: У Наамы Иссахар нет жалоб на условия содержания в тюрьме 16:47
В уфимской школе девочка получила удар ножом 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 17:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станция МЦД-2 открылась в новой Москве

Текст: Сергей Бабкин
В новой Москве открылась станция МЦД-2 Остафьево. По предварительным расчетам, ей в часы пик будут пользоваться более 10 тысяч человек - жители ТинАО и подмосковные дачники. "Фактически это новый вокзал, построенный в духе XXI века", - сказал мэр Собянин.
Сергей Собянин во время открытия нового остановочного пункта Остафьево на МЦД-2 Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Сергей Собянин во время открытия нового остановочного пункта Остафьево на МЦД-2 Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Собянин во время открытия нового остановочного пункта Остафьево на МЦД-2 Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Новая станция открылась между Щербинкой и Силикатной, рядом с жилыми кварталами молодых районов - Южного и Новомосковского. Территория в последние годы застраивается, к 2035 году здесь появится небольшой городок. Станция как раз и строилась с учетом развития прилегающих кварталов. "Станция нужна уже сейчас: многие местные жители работают в центре Москвы, а добираться проблематично, метро поблизости нет", - объяснил один из первых пассажиров Денис Борщев. Теперь от Остафьево до Царицыно можно доехать за 20 минут без пересадок. И без привязки к расписанию: поезда идут каждые 6 минут.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
У москвичей спросили, что изменить в МЦД

Остафьево - одна из самых современных станций на МЦД и по дизайну, и по оснащению, с эскалаторами, понятной навигацией, просторным кассовым залом, туалетом. "Часть местных жителей может добраться сюда пешком, - отметил Собянин. - Для остальных запускаем регулярный автобусный маршрут". Теперь станция Остафьево разгрузит другие крупные железнодорожные узлы агломерации, Щербинку и Подольск, уверен глава города.

Таким образом, на направлении Нахабино - Подольск открылась уже 34 станция, но на этом работы на МЦД-2 не заканчиваются. Крытые переходы и пассажирские тоннели строят в Опалихе, Нахабине и Подольске. В этом году также рассчитывают достроить станцию Курьяново.

По тем же принципам на МЦД-1 модернизируют Баковку, Сетунь, Новодачную и Долгопрудную. Готовят к открытию станцию Славянский бульвар с пересадкой на метро. Параллельно на обоих диаметрах будут строить дополнительные пути, добавил Собянин. Это должно свести к минимуму сбои на линиях. Такие же работы ведутся на Горьковском и Ярославском направлении МЖД.

На Дмитровской, Петровско-Разумовской и Марьиной роще железнодорожники планируют сделать удобные пенесадки между разными диаметрами. Как отметил замгендиректора РЖД Олег Тони, все объекты будут сдаваться по мере готовности.

"На первых двух МЦД в усиленном темпе обновляем поезда, - заявил Собянин. - По этим направлениям должны ходить только самые современные составы".

Экономика Транспорт Железные дороги Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в "Собиборе"
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку