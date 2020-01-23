Станция МЦД-2 открылась в новой Москве

В новой Москве открылась станция МЦД-2 Остафьево. По предварительным расчетам, ей в часы пик будут пользоваться более 10 тысяч человек - жители ТинАО и подмосковные дачники. "Фактически это новый вокзал, построенный в духе XXI века", - сказал мэр Собянин.

Новая станция открылась между Щербинкой и Силикатной, рядом с жилыми кварталами молодых районов - Южного и Новомосковского. Территория в последние годы застраивается, к 2035 году здесь появится небольшой городок. Станция как раз и строилась с учетом развития прилегающих кварталов. "Станция нужна уже сейчас: многие местные жители работают в центре Москвы, а добираться проблематично, метро поблизости нет", - объяснил один из первых пассажиров Денис Борщев. Теперь от Остафьево до Царицыно можно доехать за 20 минут без пересадок. И без привязки к расписанию: поезда идут каждые 6 минут.

Остафьево - одна из самых современных станций на МЦД и по дизайну, и по оснащению, с эскалаторами, понятной навигацией, просторным кассовым залом, туалетом. "Часть местных жителей может добраться сюда пешком, - отметил Собянин. - Для остальных запускаем регулярный автобусный маршрут". Теперь станция Остафьево разгрузит другие крупные железнодорожные узлы агломерации, Щербинку и Подольск, уверен глава города.

Таким образом, на направлении Нахабино - Подольск открылась уже 34 станция, но на этом работы на МЦД-2 не заканчиваются. Крытые переходы и пассажирские тоннели строят в Опалихе, Нахабине и Подольске. В этом году также рассчитывают достроить станцию Курьяново.

По тем же принципам на МЦД-1 модернизируют Баковку, Сетунь, Новодачную и Долгопрудную. Готовят к открытию станцию Славянский бульвар с пересадкой на метро. Параллельно на обоих диаметрах будут строить дополнительные пути, добавил Собянин. Это должно свести к минимуму сбои на линиях. Такие же работы ведутся на Горьковском и Ярославском направлении МЖД.

На Дмитровской, Петровско-Разумовской и Марьиной роще железнодорожники планируют сделать удобные пенесадки между разными диаметрами. Как отметил замгендиректора РЖД Олег Тони, все объекты будут сдаваться по мере готовности.

"На первых двух МЦД в усиленном темпе обновляем поезда, - заявил Собянин. - По этим направлениям должны ходить только самые современные составы".