Суд в Москве признал законным арест трех фигурантов дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Басманный райсуд столицы в декабре прошлого года выдал санкцию на арест предполагаемых участников преступления. Гелани Костоев обвиняется в совершении убийства двух или более лиц, а также в хранении, ношении и сбыте оружия в составе организованной группы. Алихан Белхароев и Ибрагим Накастхоев обвиняются по статье 317 УК РФ - в посягательстве на жизнь представителя правоохранительных органов. Все они содержатся в следственном изоляторе. Но такая мера пресечения им не нравится, вот они и пожаловались на решение суда первой инстанции в Мосгорсуд, который отклонил их жалобы.

Все судебные заседания по арестам проходили в закрытом режиме. Но представители следственного ведомства не скрывают того, что убийство совершено организованной преступной группой. Причем первая попытка физического уничтожения Ибрагима Эльджаркиева произошла 12 января 2019 года. Неизвестные обстреляли автомобиль полковника на территории Сунженского района Ингушетии. Сам он не пострадал, но ранения получили двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский - житель Назрани. А 2 ноября он и его брат были расстреляны на улице Академика Анохина в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся на автомобиле. Для его розыска были введены планы "Перехват" и "Вулкан". Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы. Преступники исчезли из Москвы. Но уже 6 декабря в Ингушетии была проведена спецоперация, по результатам которой задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Все они находятся в СИЗО.