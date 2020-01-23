Татьянин день в Москве отметят на 80 площадках

Впереди студенческие выходные - 25 и 26 января. Татьянин день в столице отметят на 80 площадках - в парках и на улицах города, в культурных центрах и кинотеатрах. Начнется праздник с большого флешмоба под названием "Зачетка" на Университетской площади перед главным зданием МГУ. Студены раскроют там зачетную книжку площадью 500 квадратных метров! Сложат ее из отдельных табличек, которые синхронно поднимут над головой участники акции.

По традиции катки во многих парках в этот день для студентов и всех Татьян будут бесплатными, а на самых крупных ледовых аренах для них введут льготные тарифы. На ВДНХ, к примеру, 25 января цена билета на главный каток страны на любой сеанс составит полцены - 250 рублей. "На вечерний сеанс этим предложением помимо студентов смогут воспользоваться все Татьяны, а Татьяны-студентки покатаются бесплатно, - рассказали в пресс-службе выставки. Специальная акция пройдет и на тюбинговой горке "Сияние". В 18.00 на катке ВДНХ начнется танцевальный флешмоб - эту площадку выбрали сами студенты, внеся ее в карту Зачетных мест Москвы. Потанцевать на льду получится в Парке Горького - там ледовую дискотеку 25 января начнут в 19.00. Не хотите танцев? Можно сыграть и в "Зачетный керлинг" - драйва и веселья этой игре придаст то, что место обычных кеглей займут бытовые вещи: тазик, чайник, ботинок и многие другие. Найдется чем заняться студентам на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Так на Школьной улице обещают тренировки по керлингу, а на Новом Арбате студентов поставят на сноуборд.