Татьянин день в Москве отметят на 80 площадках

По традиции катки во многих парках в этот день для студентов и всех Татьян будут бесплатными, а на самых крупных ледовых аренах для них введут льготные тарифы. На ВДНХ, к примеру, 25 января цена билета на главный каток страны на любой сеанс составит полцены - 250 рублей. "На вечерний сеанс этим предложением помимо студентов смогут воспользоваться все Татьяны, а Татьяны-студентки покатаются бесплатно, - рассказали в пресс-службе выставки. Специальная акция пройдет и на тюбинговой горке "Сияние". В 18.00 на катке ВДНХ начнется танцевальный флешмоб - эту площадку выбрали сами студенты, внеся ее в карту Зачетных мест Москвы. Потанцевать на льду получится в Парке Горького - там ледовую дискотеку 25 января начнут в 19.00. Не хотите танцев? Можно сыграть и в "Зачетный керлинг" - драйва и веселья этой игре придаст то, что место обычных кеглей займут бытовые вещи: тазик, чайник, ботинок и многие другие. Найдется чем заняться студентам на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Так на Школьной улице обещают тренировки по керлингу, а на Новом Арбате студентов поставят на сноуборд.