Утвержден предмет охраны здания московской гостиницы "Метрополь"

В Москве утвердили предмет охраны знаменитого памятника архитектуры здания гостиницы "Метрополь". Любые реставрационные работы будут проходить теперь с учетом перечисленных там элементов и под руководством специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Эксперты определили перечень характеристик и деталей объекта культурного наследия федерального значения, которые формируют его уникальный исторический облик. В предмет охраны, утвержденный департаментом культурного наследия Москвы, добавили месторасположение и градостроительные характеристики здания, декор фасадов и интерьеров, световые фонари, крышу, материал и характер отделки фасадов, майоликовые панно, ограждения балконов, колористическое решение фасадов, планировку и отделку интерьеров, своды "Монье", мозаики, витражи, живописные плафоны, наборный паркет, орнаментальная метлахская плитка, художественные металлические изделия и многое другое.

"Предмет охраны - важнейшая информация об объекте культурного наследия. Эксперты проводят целый ряд исследований, чтобы определить, какие именно элементы памятника являются уникальными и требуют сохранения. При разработке проектно-сметной документации специалисты ориентируются на обязательное сохранение исторического облика памятника через сохранение всего, что входит в предмет охраны", - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он напомнил, что здание гостиницы "Метрополь" построили в 1899-1905 годах, а ранее здесь был комплекс гостиниц и бань купца Челышева. Часть строений первоначального комплекса сохранилась в структуре подвального этажа нового здания гостиницы.

"Сохранились бесценная декоративная и художественная отделка помещений "Метрополя", их историческая пространственная планировочная структура. Экспертам потребовалось много времени, чтобы детально описать все элементы, которые в итоге были добавлены в предмет охраны", - сообщил глава ведомства.

Емельянов отметил, что по замыслу создателей здание гостиницы "Метрополь" призвано было стать не только передовым в техническом и технологическом отношении отелем, но и явило собой воплощенный синтез искусств - архитектуры, скульптуры, живописи и декоративного искусства. Керамические панно на фасадах ("Принцесса Греза", "Жажда", "Поклонение природе", "Орфей", "Полдень", "Поклонение старине") выполнены по эскизам М.А.Врубеля, А.Я.Головина, С.В.Чехонина, скульптурный фриз на тему времен года - Н.А.Андреева. В отделке интерьеров принимали участие И.В.Жолтовский, А.Э.Эрихсон, М.М.Перетяткович и многие другие. Большепролетное перекрытие-купол над большим залом ресторана - зимним садом выполнено по проекту В.Г.Шухова.