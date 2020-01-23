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23.01.2020 17:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ловите такси

Текст: Антон Валагин (Орел)
На автостанции орловского райцентра Болхов появилось объявление "Рейсы по пригородным маршрутам отменены". Жители нескольких деревень вынуждены добираться на почту, в магазины и поликлинику на попутках. Чиновники обещают вернуть автобус в лучшем случае в феврале, а пока предложили селянам ездить на такси.

- У меня стенокардия, и в больнице приходится бывать постоянно: сначала чтобы посетить врача, потом сдать кровь, потом получить результаты анализов и снова записаться к врачу. Итого четыре раза в неделю. Доехать до больницы на такси стоит 1200 рублей, четыре поездки - пять тысяч. Никакой пенсии не хватит, - рассказал житель Болховcкого района Иван Никитин.

Фото: iStock
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Селяне говорят, что в прошлом году автобус не ходил в выходные и праздники, но все равно это было раем по сравнению с тем, что стало сейчас. Прекращение движения они связывают с разбитой дорогой - она же, кстати, ведет на Кривцовский мемориал.

У районных властей другая версия.

"Истек срок действия договора с перевозчиком. Объявлен конкурс, проведем торги и с февраля заключим новый договор", - пообещал первый заместитель главы Болховского района Евгений Баев. В отсутствии автобусов он проблемы не видит: дескать, у нас такси достойно работает.

Автобусная компания меж тем требует от администрации погасить долги.

"За 2019 год накопилось более миллиона рублей по оплате выпадающих доходов. Последняя выплата была в декабре за май", - рассказал представитель перевозчика Александр Варичев. Дальше работать в долг транспортники не согласны.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область

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