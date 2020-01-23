В Москве две школьницы попали в больницу, наевшись пищевой приправы

В Москве две второклассницы были госпитализированы после того, как наелись на улице снега, который посыпали, по их словам, "пищевой приправой". Все произошло на прогулке на продленке и, к счастью, преподаватель успела заметить, что происходит.

Здоровью девочек ничто не угрожает, тем не менее, медики решили промыть обеим желудки.

"Несмотря на то, что серьезных жалоб на самочувствие не было, врачи провели промывание желудка, - передает РИА Новости комментарий столичного департамента здравоохранения. - Для дальнейшего наблюдения за состоянием детей было предложено лечение в стационаре, от которого родители девочек отказались. Некоторое время сотрудники скорой помощи понаблюдали за состоянием детей, признаков отравления не наблюдалось".

Что за "пищевую приправу" использовали дети, не уточняется.