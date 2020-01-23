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23.01.2020 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Присяжные решат

Начался процесс по делу рабочего, застрелившего полицейского
Текст: Иван Егоров
В Мосгорсуде с участием присяжных заседателей начался процесс по делу об убийстве в метро полицейского.

44-летний уроженец Киргизии Нурлан Муратов обвиняется в посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Поздно вечером 2 сентября 2018 года сотрудник полиции на станции метро "Курская" остановил мужчину для проверки документов. После чего он отвел его в дежурную комнату полиции на станции для составления административного протокола. Далее по версии следствия мужчина завладел табельным оружием полицейского и выстрелил в него, после чего убежал.

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23-летний сержант полиции Андрей Райский скончался от ранения в голову. Муратова, который имеет российское гражданство и работал на кондитерской фабрике, задержали на следующее утро. По данным следствия, на стадии предварительного расследования мужчина признал вину в полном объеме. Его причастность к убийству подтвердили также проведенные судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические и физико-химические.

Однако защита Муратова, попросившая о суде присяжных, настаивает на том, что произошел несчастный случай и Нурлан Муратов не убивал полицейского. Адвокат, выступая перед присяжными, назвал своего подзащитного жертвой обстоятельств и заложником ситуации.

По словам защитника, первоначальные признательные показания Муратов дал под давлением, которое на него оказывалось в СИЗО.

При этом в СМИ высказывались предположения, что сержант мог погибнуть от случайного выстрела и рикошета пули.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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