В Подмосковье полиция обнаружила у осужденного за убийство склад оружия

В Наро-Фоминске на юго-западе Московской области сотрудники полиции обнаружили у ранее осужденного за убийство мужчины склад оружия, а также поддельное удостоверение ФСБ и 40 свертков с подозрительным веществом.

Как сообщает KP.RU, 45-летний мужчина сам обратился в полицию, заявив, что у наго в квартире находится труп.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов нашли в доме мужчины десятки патронов для газового оружия и шесть гранат. Склад оружия вместе со свертками наркотиков и фальшивым удостоверением ФСБ были найдены в автомобиле ранее судимого гражданина.

Мужчина задержан до выяснения обстоятельств. В настоящее время сотрудники полиции проводят допрос.