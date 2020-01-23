В Подмосковье стали лечить онкологические заболевания с помощью света

В Московском областном онкологическом диспансере стали применять фотодинамическую терапию, которая является современным видом лечения, сообщается на официальном сайте регионального минздрава.

По словам первого замминистра здравоохранения Подмосковья Екатерины Огневой, метод предполагает использование специального светового оборудования и определенных групп препаратов - фотосенсебилизаторов. Лекарственное вещество накапливается в опухоли, а под воздействием света начинает борьбу с ее клетками. Такую технологию успешно применяют в урологии и при новообразованиях кожи.

Необходимое оборудование для новой терапии поступило в региональный онкодиспансер в середине прошлого года, врачи прошли необходимое обучение. На данный момент новым методом лечения уже воспользовались свыше 200 пациентов.