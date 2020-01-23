В России придумали парашют для небоскребов

Парашютная система "Шанс" для эвакуации людей из высотных зданий получила сертификат технического соответствия, сообщили в госкорпорации Ростех. Разработка позволяет людям без специальных навыков десантироваться c 33 метров - высота стандартной девятиэтажки.

Разработал "Шанс" московский НИИ парашютостроения. В систему входят ранец с подвесной системой, три купола, обеспечивающие заданную вертикальную скорость, и вытяжное звено - оно гарантирует выход и раскрытие куполов на нужной высоте. В конструкции парашютов применен ряд инновационных решений, которые не позволяют куполам складываться при контакте со зданием. Подвесная система автоматически стабилизирует положение тела человека.

- У "Шанса" нет аналогов в мире. Его ключевая особенность - возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Для пользования системой не требуются специальные навыки - купола раскрывается на нужной высоте самостоятельно, - рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Он выразил уверенность, что разработка будет востребована среди эксплуатантов высотных зданий, пекущихся о безопасности.