В столице начали ремонтировать выходы станции метро "Парк Победы"

В честь подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в столице начали ремонтировать пешеходный тоннель, соединяющий противоположные выходы станции метро "Парк Победы" и выход к Триумфальной арке. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Гормост".

По данным пресс-службы, на время ремонта полностью закрывать переход от пешеходов не планируется. В настоящее время уже заменен подвесной потолок, установлено 136 новых светодиодных светильников, идут работы по ремонту системы обогрева ступеней лестничных сходов и замене самих ступеней. В тоннеле скоро начнут перебирать облицовку наружной части парапетов и стен лестничных сходов. Все работы ведут специалисты ГБУ.

Полностью завершатся работы к 25 апреля. Как ожидается, отремонтированный тоннель позволит обеспечить беспрепятственное и комфортное передвижение для москвичей и гостей города во время празднования Дня Победы.