В Татьянин день для студентов бесплатно откроют Музей Победы

Ко Дню российского студенчества, или Татьянин день, Музей Победы подготовил учащимся дневных и вечерних отделений вузов подарок. 25 и 26 января вход в музей будет бесплатным при предъявлении студенческого билета. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе музея.

Для молодых людей подготовлена специальная программа, в частности, в 12.00 и в 16.00 оба дня будут идти экскурсии, в 14.00 - концерт. Во время бесплатной экскурсии "Подвиг Армии" гиды расскажут о том, как вчерашние школьники, сменившие студенческую скамью на солдатскую шинель, ушли на фронт, встав на защиту Отечества. Гости услышат о самых значимых и интересных событиях Великой Отечественной войны, героических подвигах на фронте и в тылу, в том числе о самоотверженности подольских курсантов и народных ополченцев, о судьбах двадцатилетних разведчиков Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом и многое другое. В рамках "Дней студента" в Музее Победы можно будет посмотреть все залы и экспозиции без ограничений. В музее действуют выставки "Война: день за днем", "Фронтовой портрет. Судьба солдата", "Герои тыла", "Реликвии Победы".

Кроме того, в кинотеатре "Поклонка" посетителям 25 января в 14.30 бесплатно покажут драму Петра Тодоровского "Какая чудная игра", а в Зале Полководцев 25 и 26 января в 14.00 пройдут музыкальные программы в рамках фестиваля "Журавли Победы".

Все остальные категории граждан в музей смогут попасть как обычно, по билетам.