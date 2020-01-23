Во Внуково усилен санитарно-карантинный контроль за самолетами из КНР

Как передает пресс-служба, все воздушные суда, пребывающие из КНР и Таиланда, проходят обязательный санитарно-карантинный досмотр. Сотрудники СКП осуществляют работу в круглосуточном режиме совместно с медицинской службой аэропорта Внуково. Для этого, поднявшись на борт самолета, проверяют дистанционно температуру тела пассажиров, наличие лиц с респираторными симптомами. Всего с 1 января досмотрено 509 рейсов, из них 19 из КНР. Число досмотренных лиц - 119786, из них прилетевших из КНР 6261 человек. 22 января досмотрено 16 рейсов, включая 1 борт из КНР (Нанкин), на котором находился 341 пассажир и 12 членов экипажа. Повторная термометрия проводится в зале прилета с использованием стационарных тепловизоров.

- Пока жалоб на ухудшение самочувствия от пассажиров и членов экипажа не поступало, лиц с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов не выявлено, - сказали в пресс-службе.

Между тем, врачи Роспотребнадзора о Москве рекомендует туристам, выезжающим в КНР или Таиланд, соблюдать меры предосторожности: уточнять эпидемиологическую ситуацию в месте прибытия; не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; использовать средства защиты органов дыхания (маски); мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения. При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.