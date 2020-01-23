Движению добрых дел "Моя Якутия в XXI веке", благодаря которому в якутских селах строились и строятся школы, детские сады, объекты культуры, здравоохранения и многое другое, исполнилось 20 лет.

Детский сад в небольшом городе Нюрба стал одним из сотен объектов, появившихся в республике благодаря движению «Моя Якутия в XXI веке». Фото: Министерство строительства РС(Я)

Показательно, что торжества прошли не в Якутске, а в маленьком селе Телиги Мегино-Кангаласского улуса. Здесь открыли новый клуб - 257-й, сооруженный в республике в рамках этого движения.

Изначально программа предполагала, что небольшие объекты, на которые не хватает денег в региональной казне, будут строить всем миром при бюджетном софинансировании. Кто-то поможет материалами, деньгами, оборудованием, где-то организуют субботники, и глядишь - дом вырос. За все время на подобные сельские стройки из республиканского и муниципального бюджетов в равных пропорциях было выделено шесть миллиардов рублей. Если бы эта работа велась в обычном режиме, средств ушло бы значительно больше. Правда, основная экономия пришлась на первые годы реализации программы.

Движение "Моя Якутия в XXI веке" отошло от первоначальной идеи вовлечения местных жителей. Тендеры выигрывают городские подрядчики

- Мы совсем отошли от первоначальной идеи вовлечения местных жителей. Теперь это стало программой капитального строительства с обязательной проектно-сметной документацией и прохождением госэкспертизы. Тендеры в абсолютном большинстве выигрывают городские подрядчики. В итоге львиная доля от сотен миллионов рублей, ежегодно выделяемых из госбюджета на эту программу, уходит из республики. Их увозят наши гости из ближнего зарубежья, которые работают на стройках, - признал недавно глава Якутии Айсен Николаев в послании региональному парламенту.

По его мнению, работать и зарабатывать на таких стройках должны местные жители. Он предложил вернуться к первоначальному замыслу. А поскольку в регионе сейчас реализуется еще один, схожий проект поддержки местных инициатив, оба движения будут объединены. На их финансирование в наступившем году выделят миллиард рублей.

- Ответственность здесь должны взять на себя муниципалитеты, организуя людей и максимально вовлекая их в работу, - подчеркнул глава региона.