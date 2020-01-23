В конце прошлого года жители Хабаровского края, которые пользуются сжиженным газом, едва не лишились голубого топлива. Компания "Газэнергосеть Хабаровск" (дочка ООО "Газпром Газэнергосеть") хотела прекратить доставку населению газа в баллонах и сохранить всего три стационарных пункта их обмена. Такой шаг объясняли убыточностью подобных услуг. Благодаря вмешательству властей проблему удалось решить, но обнажилась другая: газификация региона отстает от намеченного плана. Там, где уже могли бы готовить на газовых конфорках, все еще используют электрические.

Согласно программе, рассчитанной на 2016-2020 годы, ПАО "Газпром" строит газопроводы-отводы и объекты распределения газа, а власти берут на себя возведение внутрипоселковых распределительных сетей, к которым подключают домовладения и котельные. Но, по данным правительства края, на начало 2020 года голубое топливо пока доступно лишь 17,9 процента населения, 2,4 из которых сельское.

- У нас печное отопление, но многие пользуются газом, особенно летом, - рассказывает Надежда Росугбу, глава сельского поселения "Село Булава" в Ульчском районе. - Раньше баллоны привозили прямо в Булаву, потом компания стала доставлять их только до Богородского - административного центра района. Это 60 километров от нас, но мы ездим туда.

К 2019 году газовики ввели в эксплуатацию на территории региона 14 объектов газорас­пределения, еще для 23 разрабатывают проектную документацию. А вот обязательства региона по подготовке потребителей к приему природного газа выполнены лишь наполовину. При этом отставание идет уже не первый год. Согласно генеральной схеме газоснабжения края к переводу на новый вид топлива не готовы около 33 тысяч домовладений и 37 котельных. Таким образом, загруженность межпоселковых газопроводов кое-где едва превышает 25 процентов, что крайне невыгодно для поставщика.

Проблема еще и в накопившихся долгах региона. В Хабаровском крае они достигли 800 миллионов рублей, 32 из которых числятся за населением, а остальные - за теплоснабжающими организациями и котельными. В дальнейшем это может повлиять на темпы газификации региона, так как "Газпром" приоритетно финансирует объекты строительства, если услуги за поставленный газ полностью оплачены.

Уровень газификации Сахалинской области - 31 процент. Для региона, богатого этим полезным ископаемым, цифра весьма небольшая

- В данном направлении политика компании, безусловно, не изменится. И неотъемлемым условием вложений в газификацию и социальные программы в регионе является обеспечение текущих платежей. Там, где руководство регионов понимает меру своей ответственности и исполняет эти обязательства, "Газпром" идет навстречу, - сообщал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Трудности с газификацией испытывают и в Камчатском крае. Голубое топливо в дома местных жителей пришло в 2010 году, когда был сдан газопровод Соболево - Петропавловск-Камчатский. Ожидалось, что с его появлением коммунальные платежи значительно снизятся, но вышло с точностью до наоборот. Стоимость проекта во время реализации увеличилась более чем в 20 раз. Вслед за этим поползли вверх цены на ЖКУ. Между тем газопровод требует все новых расходов, так что газовый тариф для населения бюджет региона сейчас вынужден дотировать. Вдобавок собственные запасы голубого топлива на полуострове подходят к концу. Месторождение в Соболеве, откуда сейчас поступает газ, исчерпают уже через 10-15 лет.

Правительство края возлагало надежды на проект компании-резидента ТОР "Камчатка" НОВАТЭК, которая сейчас строит терминал СПГ в Бечевинской бухте. Ожидалось, что одновременно с ним проложат еще один газопровод для снабжения региона. Однако в апреле 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что сооружение газовой трубы нерентабельно.

- Первоначально предложенный проект по строительству газопровода и подведению к нему отпарного газа будет стоить 90 миллиардов рублей. Это слишком затратно. Есть второй путь - строительство терминала без газопровода. Но в этом случае голубое топливо будет стоить практически столько же, сколько на мировом рынке, - заявил он.

Сейчас власти рассматривают другие варианты. Есть в том числе такой: доставлять отпарной газ с терминала СПГ в Петропавловск-Камчатский танкером грузоподъемностью десять тысяч тонн.Уровень газификации Сахалинской области составляет, по информации властей, 31 процент. Для региона, богатого этим полезным ископаемым, цифра весьма небольшая. Поэтому, как заявил губернатор Валерий Лимаренко, область в течение двух лет повысит темпы газификации в два раза.

- До 2022 года сумеем удвоить сегодняшний показатель до 62 процентов и выйдем на среднероссийский уровень, - сказал глава региона.

Для этого "Газпром" и правительство Сахалинской области планируют к 2021 году вложить в газификацию 14,5 миллиарда рублей. Ожидается, что к этому времени централизованное топливо придет в десять тысяч домовладений, будут построены восемь газораспределительных станций, которые подключат к магистральному газопроводу проекта "Сахалин-2". А вот в удаленные населенные пункты тянуть трубы невыгодно из-за малочисленности населения, поэтому их переведут на автономную газификацию.

При этом правительство области активно помогает жителям газифицировать свои домовладения. Им компенсируют до 70, а льготникам - до 100 процентов затрат.