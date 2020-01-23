Из-за коронавируса в Приморье проверят рабочих из Китая

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил незамедлительно проверить предприятия, где трудятся граждане КНР, и поручил агентству по туризму усилить разъяснительную работу в туркомпаниях и гостиницах.

- Прививок от коронавируса нет, поэтому на данном этапе жителям рекомендуется воздержаться от поездок в Китай до полного устранения эпидемии, - заявил Олег Кожемяко.

Пока в Приморье не выявлено заболеваний, вызванных китайским коронавирусом, но санитарно-карантинные мероприятия проводятся во всех пунктах пропуска на границе РФ и Китая, сообщается на сайте администрации региона.

Карантинный контроль ведется на всех в пунктах пропуска - автомобильных, железнодорожных, морских и воздушном - в аэропорту Владивостока.

В аэровокзале организован двойной круглосуточный контроль - на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилета. При этом иностранцы по прибытии заполняют анкету. В пересекающих границу автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в январе досмотрено 73 тысячи граждан, прибывших из Китая. Выявлено 4 человека с подозрением на инфекцию. По результатам медицинского обследования пациентов заболевания не подтвердились.