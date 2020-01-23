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23.01.2020 05:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лесхоз: время считать

Чего ждать от новой системы управления лесами
Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 13(8067)
По поручению правительства РФ на Дальнем Востоке в этом году начнут внедрять новую для России систему управления лесным хозяйством. Большую роль в этом должны сыграть современные цифровые технологии."РГ" узнала, чего ждать и что уже делается.
Участники биржевых торгов получат "зеленый коридор" для экспорта древесины, будут в ускоренном порядке проходить фитосанитарный и таможенный контроль. Фото: Из архива "РГ" Участники биржевых торгов получат "зеленый коридор" для экспорта древесины, будут в ускоренном порядке проходить фитосанитарный и таможенный контроль. Фото: Из архива "РГ"
Участники биржевых торгов получат "зеленый коридор" для экспорта древесины, будут в ускоренном порядке проходить фитосанитарный и таможенный контроль. Фото: Из архива "РГ"

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев признает, что процесс управления лесным хозяйством округа не менялся десятилетиями и что происходит в лесах, доподлинно неизвестно, поскольку "на таксацию не хватает ни денег, ни людей". Но теперь к мониторингу и остальным процессам станут подходить по-другому.

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- Таксация будет создаваться на основе снимков из космоса, после этого пройдет распределение лесных участков через торги, а сама древесина начнет продаваться через биржу. Вся цепочка станет прозрачной. Дерево будет маркироваться, и мы сможем отслеживать весь процесс движения древесины, - говорит чиновник, подчеркивая, что таким образом лесная отрасль Дальнего Востока станет полем для эксперимента.

Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) Алексей Чекунков уточняет, что интернет-сервис для инвесторов Лесвосток.РФ будет состоять из четырех основных блоков. Первый - открытая интерактивная карта с актуальными данными о доступных лесных ресурсах, где инвестор сможет выбрать участок; второй - открытая электронная торговая площадка для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, которая заменит закрытые механизмы выделения участков; третий - электронная биржа товаров и услуг и, наконец, четвертый - цифровой паспорт древесины, благодаря которому можно будет отследить весь ее "жизненный цикл" от участка до продуктов переработки.

- Реализация проекта позволит снизить сроки предоставления лесных участков в три раза, ввести электронный контроль, исключающий влияние человеческого фактора, за статусом древесины на этапах заготовки, транспортировки, переработки и реализации, перейти от контроля над площадью к контролю за объемными показателями, обеспечить прозрачность сделок с древесиной и создание индикативов цен, - считает Алексей Чекунков.

Реализация проекта позволит снизить сроки предоставления лесных участков в три раза, ввести электронный контроль, исключающий влияние человеческого фактора, обеспечить прозрачность сделок с древесиной

Внедрение системы уже началось. Так, в конце декабря 2019 года во Владивостоке состоялись первые биржевые электронные торги. По оценкам специалистов, прошли они успешно - на экспорт, а именно в Китай, было реализовано 530 кубометров пиломатериалов.

Как говорит Алексей Рыжиков, управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, выступившей партнером ФРДВ по созданию цифровой платформы лесного комплекса ДФО и предоставившей для торгов свою площадку, опыт электронных продаж леса внутри страны у биржи уже есть. Торги, в которых участвуют государственные лесхозы, стартовали в 2014 году, и к настоящему моменту к проекту присоединились 25 регионов, активно торгуют 11 из них. Среди участников и четыре дальневосточных территории - Приамурье, Приморье, Республика Бурятия, Хабаровский край.

Фото: Анна Бондаренко
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- За пять лет биржевых торгов лесом на внутреннем рынке удалось поднять эффективность реализации продукции от двух до десяти раз. Общий объем торгов лесоматериалами на Санкт-Петербургской бирже с начала 2019 года составил более четырех миллионов кубометров, заключено 2190 договоров, объем торгов превысил показатели 2018-го на миллиард. В масштабах страны - небольшая сумма, но в объемах лесной отрасли - это средства, которые позволили регионам заняться лесоустройством, больше денег заложить в мероприятия по пожаротушению, закупить технику, - рассказывает об имеющейся практике Алексей Рыжиков.

Сейчас Министерство природных ресурсов Российской Федерации готовит изменения в законодательство, которые предпишут государственным лесхозам реализовывать на биржевых торгах всю свою продукцию. У частных арендаторов останется выбор. Как считает Рыжиков, на биржу они должны прийти потому, что это удобно.

- Проблема с рынками сбыта существует, и если с помощью биржи мы сможем найти новых покупателей, то будем только "за". К тому же мы надеемся, что статус "биржевого товара" поможет нам в преодолении таких бюрократических препон, как несвое­временное получение фитосанитарных сертификатов, ускорит таможенное оформление, - говорит гендиректор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин.

Министерство природных ресурсов РФ готовит изменения в законодательство, которые предпишут государственным лесхозам реализовывать на биржевых торгах всю свою продукцию

Власти Приморья в свою очередь обещают сделать все, чтобы участники торгов не сталкивались с проблемой длительного оформления своих грузов: для них будут выстраивать "зеленые коридоры", ускорят прохождение фитосанитарного и таможенного контроля, выдачу разрешения СИТЕС на дуб и ясень.

Несмотря на то что первыми участниками торгов стали китайцы, которые традиционно покупают российский лес, к проекту они отнеслись настороженно.

- Возможно, - предполагает Алексей Рыжиков, - сложившаяся система взаимодействия в лесной сфере пока их устраивает больше, чем открытые биржевые торги.

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Намек представителя биржи прозрачен: факты незаконных рубок для дальнейшей продажи леса в Поднебесную фиксировались не раз. В августе прошлого года министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин даже заявил, что если Китай не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов, то может столкнуться с полным запретом экспорта.

Кроме того, есть и другие устоявшиеся моменты, удобные бизнесу из КНР. По словам Корчагина, многие предприятия живут "с колес" - за счет предоплат, получаемых от зарубежных, в том числе китайских, партнеров. Соответственно, и готовую продукцию они отправляют только им.

- Если будет возможность кредитоваться под нормальные проценты, компании с удовольствием пойдут на биржу, - уверен глава Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса.

Помимо этого производители считают, что нужно строить инфраструктуру, например, склады, где потенциальный покупатель мог бы увидеть образцы продукции. По словам Рыжикова, этот проект будет реализовываться в несколько этапов и в полную силу заработает через три-четыре года.

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