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23.01.2020 03:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вулкан Ключевской дважды за сутки выбросил пепел

Текст: Евгения Шерешевская

Два пепловых выброса произошло на вулкане Ключевском в Камчатском крае в течение суток, сообщило РИА Новости со ссылкой на местную группу наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

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Первый выброс на высоту около 5,5 километра над уровнем моря зафиксирован 22 января. А менее чем через сутки над Ключевским поднялся шестикилометровый столб пепла.

Более чем на сто километров в северо-восточном направлении от ЧП протянулся шлейф. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, означающий запрет полетов в этом районе.

Информации о выпадении вулканического пепла в населенных пунктах Камчатки в главное управление МЧС России по региону не поступало.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской, расположенный в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, - самый высокий из действующих вулканов Евразии. Его высота, по данным группы KVERT, составляет 4750 метров.

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