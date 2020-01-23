Новости

Генсек ООН назвал угрожающих миру "всадников апокалипсиса" 07:05
Госдеп США учредил должность спецпосланника по борьбе с влиянием Китая 06:21
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле 05:58
Volkswagen заплатит 149,5 миллиона долларов штрафа в Канаде 05:48
Трамп пожаловался на несправедливое отношение ВТО к США 05:37
США объяснили необходимость присутствия своих войск в Сирии 05:14
Президент США побил свой рекорд по числу постов в Twitter 04:47
В Южно-Сахалинске оставленный без присмотра ребенок утонул в ванне 04:40
В Китае число инфицированных коронавирусом превысило 570 человек 04:34
В Якутии возбуждено дело о массовом отравлении в спортшколе 04:22
На Дальнем Востоке массово «заминировали» детские сады 04:20
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц 04:15
Пушков посмеялся над намерением "полунищей" Украины вступить в ЕС 04:14
Трамп первым из американских президентов посетит митинг против абортов 04:04
На Камчатке вулкан Ключевской дважды за сутки выбросил пепел 03:55
США упрекнули КНР в медлительности касательно мер против коронавируса 03:47
ООН выделила 10 миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке 03:34
Аэропорт Митига в Триполи приостановил работу 02:59
Мишустин назначил Пархоменко врио главы Росздравнадзора 02:14
Вероника Скворцова назначена главой ФМБА 01:50
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда 01:47
Высоту орбиты МКС скорректируют в два этапа 01:31
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении небольшого самолета 01:06
В Харькове снова появится проспект Жукова 01:03
Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" США 00:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
23.01.2020 06:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Стройка возвращается в Арктику

На севере Якутии впервые с советских времен началось возведение жилых домов
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 13(8067)
В арктической зоне Якутии, благодаря программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, впервые после 30-летнего перерыва началось строительство многоквартирных домов. В сложнейших условиях предстоит обеспечить новыми квартирами более 8,4 тысячи человек.
В последние годы в Артике строились в основном объекты минобороны. Пришло время подумать и о живущих здесь людях. Фото: Владимир Таюрский В последние годы в Артике строились в основном объекты минобороны. Пришло время подумать и о живущих здесь людях. Фото: Владимир Таюрский
В последние годы в Артике строились в основном объекты минобороны. Пришло время подумать и о живущих здесь людях. Фото: Владимир Таюрский

В республике к арктическим отнесены 13 районов. Работы "на земле" в конце прошлого года начались только в одном - Верхнеколымском. В райцентре, поселке Зырянка сохранилось производство стройматериалов, поэтому потенциальные подрядчики обратили взор именно на него. Что касается остальных улусов, там для выполнения программы пока нет вообще ничего.

Фото: Министерство строительства РС(Я)
Движению добрых дел "Моя Якутия в XXI веке" исполнилось 20 лет

- Строительство многоквартирных домов в Арктике не велось со времен Советского Союза. Новостройки вводились только на уровне ИЖС. Поэтому мы начинаем работу практически с нуля. Зачастую говорить о строительной индустрии в Арктике не приходится, потому что ее там просто нет. Все надо ввозить, иногда вплоть до песка, - оценил положение дел глава республики Айсен Николаев.

Если в обычной ситуации стройки начинаются с разработки проектов, в Арктике все гораздо сложнее. Цена каждого доставленного в эти края гвоздя удваивается из-за транспортных расходов. А теперь туда надо везти тысячи тонн стройматериалов и конструкций, поэтому первым делом предстоит найти наиболее оптимальные варианты завоза для каждого конкретного случая.

- Нам необходимо решить непростые вопросы в сфере логистики, доставить строительную технику и материалы в труднодоступные населенные пункты, в сложных климатических условиях обеспечить производство щебня и бетонных блоков, - говорит министр строительства республики Павел Аргунов.

Предыдущая федеральная программа расселения аварийного жилья, завершившаяся в 2018 году, обошла якутскую Арктику стороной. Поэтому сейчас процент ветхих домов здесь непомерно высок

Организовывать и контролировать ход работ во многих северных муниципалитетах пока некому. Нужды в специалистах строительного профиля до последнего времени у районных администраций не было. Их надо где-то искать, приглашать, обеспечивать им условия для жизни.

Якутский север оказался в этой ситуации из-за того, что в течение почти полувека там не открывалось новых производств, а вот обратный процесс шел довольно интенсивно. Число жителей сокращалось. Не то что строить было не для кого - некому было продавать освобождающиеся дома. В лучшем случае их консервировали, в худшем они стоят полуразрушенные, полуразобранные, с заколоченными окнами.

О новых производствах и каком-то притоке населения речь в большинстве случаев не идет и теперь. Задача - улучшить жилищные условия тех, кто из Арктики не уехал.

В сравнении с объемом работ, запланированных в целом по республике, арктическая часть кажется небольшой. Всего в Якутии аварийными признаны 1,142 миллиона квадратных метров жилья, в том числе в Арктике - 155,6 тысячи. Но обойдется эта малая частица очень дорого. К примеру, в расположенном на юге республики Алданском районе строительство квадратного метра жилья по программе будет стоить 75,8 тысячи рублей, а в арктическом Аллаиховском - 92,3 тысячи. Самыми же дорогими станут новостройки в Анабарском районе - квадратный метр здесь оценивается в 101,2 тысячи рублей. И это при условии, что будут найдены местные источники стройматериалов и оптимальные маршруты завоза недостающих ресурсов.

Фото: Виктория Ющенко/РГ
Как регионы Урала распределят выделенный на соцподдержку миллиард рублей

Предыдущая федеральная программа расселения аварийного жилья, завершившаяся в 2018 году, обошла якутскую Арктику стороной. Поэтому сейчас процент ветхих домов здесь непомерно высок. В Якутии он вообще самый высокий по стране. Без учета северных районов за пять лет в республике предстоит переселить 5,8 процента населения. А в арктической зоне в новых квартирах нуждаются 12,4 процента жителей! Там под снос пойдет каждое восьмое жилище.

Хотя на этот раз в программу включены все арктические муниципалитеты, строить будут не везде. В Булунском и Усть-Янском районах в этом нет необходимости, поскольку десятки благоустроенных многоквартирных домов законсервированы в райцентрах с перестроечных времен. Во всех остальных улусах готовых квартир для переселенцев нет.

Как считает заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев, из-за сложных условий северные муниципалитеты могут не уложиться в жесткие сроки, установленные программными документами. Он отмечает, что на цикл строительства одного дома отводится год.

- Но нужно понимать, что иногда для того, чтобы только доставить стройматериалы до арктических районов, уходит больше года! Мы не успеваем, - говорит он.

По его мнению, для арктических районов нормативные сроки строительства надо увеличивать в два раза. С таким предложением региональные власти обратились в минстрой России.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных в Санкт-Петербурге
Возможности системы ПРО Москвы раскрыли в Минобороны
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам