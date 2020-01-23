В арктической зоне Якутии, благодаря программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, впервые после 30-летнего перерыва началось строительство многоквартирных домов. В сложнейших условиях предстоит обеспечить новыми квартирами более 8,4 тысячи человек.

В последние годы в Артике строились в основном объекты минобороны. Пришло время подумать и о живущих здесь людях. Фото: Владимир Таюрский

В республике к арктическим отнесены 13 районов. Работы "на земле" в конце прошлого года начались только в одном - Верхнеколымском. В райцентре, поселке Зырянка сохранилось производство стройматериалов, поэтому потенциальные подрядчики обратили взор именно на него. Что касается остальных улусов, там для выполнения программы пока нет вообще ничего.

- Строительство многоквартирных домов в Арктике не велось со времен Советского Союза. Новостройки вводились только на уровне ИЖС. Поэтому мы начинаем работу практически с нуля. Зачастую говорить о строительной индустрии в Арктике не приходится, потому что ее там просто нет. Все надо ввозить, иногда вплоть до песка, - оценил положение дел глава республики Айсен Николаев.

Если в обычной ситуации стройки начинаются с разработки проектов, в Арктике все гораздо сложнее. Цена каждого доставленного в эти края гвоздя удваивается из-за транспортных расходов. А теперь туда надо везти тысячи тонн стройматериалов и конструкций, поэтому первым делом предстоит найти наиболее оптимальные варианты завоза для каждого конкретного случая.

- Нам необходимо решить непростые вопросы в сфере логистики, доставить строительную технику и материалы в труднодоступные населенные пункты, в сложных климатических условиях обеспечить производство щебня и бетонных блоков, - говорит министр строительства республики Павел Аргунов.

Предыдущая федеральная программа расселения аварийного жилья, завершившаяся в 2018 году, обошла якутскую Арктику стороной. Поэтому сейчас процент ветхих домов здесь непомерно высок

Организовывать и контролировать ход работ во многих северных муниципалитетах пока некому. Нужды в специалистах строительного профиля до последнего времени у районных администраций не было. Их надо где-то искать, приглашать, обеспечивать им условия для жизни.

Якутский север оказался в этой ситуации из-за того, что в течение почти полувека там не открывалось новых производств, а вот обратный процесс шел довольно интенсивно. Число жителей сокращалось. Не то что строить было не для кого - некому было продавать освобождающиеся дома. В лучшем случае их консервировали, в худшем они стоят полуразрушенные, полуразобранные, с заколоченными окнами.

О новых производствах и каком-то притоке населения речь в большинстве случаев не идет и теперь. Задача - улучшить жилищные условия тех, кто из Арктики не уехал.

В сравнении с объемом работ, запланированных в целом по республике, арктическая часть кажется небольшой. Всего в Якутии аварийными признаны 1,142 миллиона квадратных метров жилья, в том числе в Арктике - 155,6 тысячи. Но обойдется эта малая частица очень дорого. К примеру, в расположенном на юге республики Алданском районе строительство квадратного метра жилья по программе будет стоить 75,8 тысячи рублей, а в арктическом Аллаиховском - 92,3 тысячи. Самыми же дорогими станут новостройки в Анабарском районе - квадратный метр здесь оценивается в 101,2 тысячи рублей. И это при условии, что будут найдены местные источники стройматериалов и оптимальные маршруты завоза недостающих ресурсов.

Предыдущая федеральная программа расселения аварийного жилья, завершившаяся в 2018 году, обошла якутскую Арктику стороной. Поэтому сейчас процент ветхих домов здесь непомерно высок. В Якутии он вообще самый высокий по стране. Без учета северных районов за пять лет в республике предстоит переселить 5,8 процента населения. А в арктической зоне в новых квартирах нуждаются 12,4 процента жителей! Там под снос пойдет каждое восьмое жилище.

Хотя на этот раз в программу включены все арктические муниципалитеты, строить будут не везде. В Булунском и Усть-Янском районах в этом нет необходимости, поскольку десятки благоустроенных многоквартирных домов законсервированы в райцентрах с перестроечных времен. Во всех остальных улусах готовых квартир для переселенцев нет.

Как считает заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев, из-за сложных условий северные муниципалитеты могут не уложиться в жесткие сроки, установленные программными документами. Он отмечает, что на цикл строительства одного дома отводится год.

- Но нужно понимать, что иногда для того, чтобы только доставить стройматериалы до арктических районов, уходит больше года! Мы не успеваем, - говорит он.

По его мнению, для арктических районов нормативные сроки строительства надо увеличивать в два раза. С таким предложением региональные власти обратились в минстрой России.