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Текст:   Марина Трубилина 
18:30 23.01.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8068)

Село селу рознь

Правила ипотеки для Дальнего Востока могут измениться

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке может быть расширена - глава минвостокразвития Александр Козлов потребовал распространить возможность покупки жилья на вторичном рынке на села, которые формально относятся к городским округам.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

За полтора месяца работы программы заявления на получение льготного кредита под 2% подали около 4,5 тысячи человек, 441 уже получил выплаты. Средняя сумма займа - 3,5 млн рублей. Прогнозировалось, что всего дальневосточной ипотекой смогут воспользоваться 147 тысяч заемщиков.

Фото: iStock
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Однако из-за терминологии документов у многих жителей возникают сложности с участием в льготной программе. Дальневосточную ипотеку можно потратить на строительство жилого дома, приобретение жилья в новостройке в городах, жилья на первичном или вторичном рынке в селах. Но, к примеру, в Чукотском автономном округе новостроек в городах нет, а вариант с покупкой жилья на вторичном рынке распространяется только на половину региона.

Как пояснила первый замгубернатора Чукотки Алеся Калинова, в постановлении говорится о вторичном жилье на территории сельских поселений. Но сельские поселения - это муниципальные образования, а не сельский населенный пункт. При этом половину региона занимают четыре городских округа, в составе которых около двадцати сельских населенных пунктов. "Если бы изменилась терминология в программе, то и возможности у нас были бы гораздо шире", - отметила она.

1,5 миллиарда рублей составил объем средств по уже заключенным в ДФО льготным кредитным договорам

Александр Козлов на совещании рабочей группы по дальневосточной ипотеке поручил подготовить поправки в программу, чтобы исправить эту ситуацию. Пока на Чукотке был выдан лишь один льготный ипотечный кредит - семья использует его для покупки трехкомнатной квартиры во Владивостоке, куда планирует переехать в будущем. Еще один претендент хочет приобрести жилье в Хабаровске.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Льготной дальневосточной ипотекой воспользовались 1700 заемщиков

На совещании представители многих регионов отмечали, что хорошо бы распространить действие льготной ипотеки на вторичное жилье в городах. Но министр подчеркнул, что нынешние условия программы - максимум, что удалось согласовать с минфином. "Мы в любом случае будем пробиваться, думать по этому поводу", - добавил он.

Министр обратил внимание чиновников на необходимость принятия мер по сдерживанию цен на жилье. Только за последний месяц в Якутии стоимость квартир выросла на 1,1%, в Приморском крае - на 1,6%, в Забайкальском - на 2,1%. Если такие темпы роста цен сохранятся и дальше, за год жилье, к примеру, в Чите может подорожать на четверть. Помешать этому местные власти могут, например, бесплатно предоставляя участки под застройку, модернизируя или прокладывая за счет бюджета инженерные сети.

Средняя сумма выданных кредитов по дальневосточной ипотеке составляет 3,5 млн рублей

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