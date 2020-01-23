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23.01.2020 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК попросил заочно арестовать "крабового короля" Дальнего Востока

Текст: Ольга Журман

Следствие просит суд заочно взять под стражу сахалинского предпринимателя Олега Кана, сообщается на сайте СК РФ.

В случае положительного решения, бизнесмена объявят в международный розыск.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он обвиняется в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, передает РИА Новости. Следствие полагает, что преступление совершено из-за незаконного вылова в Охотском море камчатского краба и продажи его в Южной Корее и Японии.

Установлено, что организатором убийства являлся Олег Кан. Подозреваемый уже находится в федеральном розыске. Один из фигурантов дела уже был осужден в 2011 году.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Приморский край

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