В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах он неоднократно насиловал ученицу. В том же 2018 году его жертвой стала еще одна школьница.

"В указанном интернате на протяжении последних лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств", - рассказали в СУ СК республики.

При этом руководство школы не замечало этих фактов, в связи с чем возбуждено уголовное дело о должностном преступлении. Все дела соединены в одно производство.

Обвиняемому в изнасилованиях юноше уже исполнилось 18 лет, поэтому на время расследования он помещен в СИЗО.