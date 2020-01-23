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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Южно-Сахалинске оставленный без присмотра ребенок утонул в ванне

Текст: Евгения Шерешевская

Информация о смерти полуторагодовалой девочки в одной из квартир Южно-Сахалинска поступила рано утром 22 января в городской следственный отдел СУ СК РФ по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Выехавшие на место происшествия следователи выяснили, что в пятом часу утра 24-летняя мама купала двух своих дочерей. Наполнив ванну водой, она на какое-то время оставила детей без присмотра, а когда вернулась, одна из девочек лежала без признаков жизни.

Вызванным медикам скорой помощи не удалось реанимировать ребенка.

Эксперты установили, что смерть наступила от механической асфиксии - просветы дыхательных путей были перекрыты водой при утоплении.

Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Действиям матери будет дана правовая оценка.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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