В Южно-Сахалинске оставленный без присмотра ребенок утонул в ванне

Информация о смерти полуторагодовалой девочки в одной из квартир Южно-Сахалинска поступила рано утром 22 января в городской следственный отдел СУ СК РФ по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выехавшие на место происшествия следователи выяснили, что в пятом часу утра 24-летняя мама купала двух своих дочерей. Наполнив ванну водой, она на какое-то время оставила детей без присмотра, а когда вернулась, одна из девочек лежала без признаков жизни.

Вызванным медикам скорой помощи не удалось реанимировать ребенка.

Эксперты установили, что смерть наступила от механической асфиксии - просветы дыхательных путей были перекрыты водой при утоплении.

Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Действиям матери будет дана правовая оценка.