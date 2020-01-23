Во Владивостоке завершилась 12-я партия матча за женскую мировую шахматную корону. Действующая чемпионка Цзюй Вэньцзюнь уступила претендентке, россиянке Александре Горячкиной, игравшей белыми. Счет в матче стал равным - 6:6, и исход матча решится сегодня на тай-брейке.

Эта партия могла стать решающей - если бы Цзюй Вэньцзюнь выиграла, то она подтвердила бы свой титул в третий раз. Предыдущую, 11-ю партию спортсменки сыграли вничью, завершив ее на 40-м ходу, девятую и десятую партии Александра проиграла.

"Ключевой стала девятая партия: Александра вела с перевесом в одно очко, и посреди битвы у нее была позиция с большим перевесом, можно было сделать два очевидных хода, но Саша приняла решения, оказавшиеся неправильными, проиграла эту партию и, судя по всему, жутко расстроилась. Между девятой и десятой партией не было выходного, она не успела восстановиться. Это привело ко второму поражению, которое стало катастрофическим в психологическом плане", - пояснил ситуацию международный гроссмейстер, российский комментатор трансляции Сергей Шипов, предположив, что 12-ю партию белыми фигурами она однозначно будет играть на победу.

В выходной, который пришелся на вторник, Горячкина попыталась, по ее собственным словам, "восстановиться морально после двух неудачных партий".

"Завтра будет шанс. Буду выходить и делать максимум того, на что способна", - пообещала после 11-го раунда Александра и сдержала обещание, одержав победу на 60-м ходу.

- Сегодня я не была готова распрощаться с этим матчем, - сказала Александра Горячкина в беседе с журналистами, - и в любом случае он продолжится. Это сложный поединок, и его сложно анализировать, тем более что он еще не завершен, концовка оставляет желать лучшего. 12-я партия отличается от остальных, потому что мне нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу на тай-брейке, куда будут брошены все силы.

Тай-брейк, который может затянуться на несколько часов, решено даже начать на полтора часа раньше, чем обычно, - в семь утра по московскому времени. Также отметим, что призовой фонд матча составляется 500 тысяч евро. В женских шахматах такая сумма разыгрывается впервые.