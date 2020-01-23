Сотрудники главного следственного управления СК России задержали Разифа Исмакаева, сотрудника надзорного подразделения краевого МЧС. Но вчера Свердловский суд Перми отпустил его, выбрав меру пресечения подписку о невыезде.

Как установили следователи, в феврале 2019 года Исмакаев проводил проверку в мини-отеле "Карамель". При этом были выявлены нарушения, исключающие работу гостиницы. Но сотрудник МЧС не стал приостанавливать работу "Карамели", хотя имел для этого основания. Было только выдано предписание об устранении найденных недостатков. Поведение Исмакаева было расценено следователями как преступное, и в отношении сотрудника краевого МЧС возбудили уголовное дело по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Напомним, что ночью 20 января на улице Советской Армии прорвало тепломагистраль и в подвал, где находился мини-отель "Карамель", хлынул кипяток. По подсчетам коммунальщиков, сюда вылилось более двухсот тонн горячей воды с температурой свыше 160 градусов. Погибли пять человек, один из них ребенок. Спасатели, прибывшие на место трагедии, сумели спасти несколько человек. Они выносили их на руках и сами при этом получили ожоги. В больницу было доставлено шесть человек, трое из них госпитализированы.

Власти Перми провели проверку случившегося и выяснили, что этот участок тепломагистрали, как и положено, проходил опрессовку, о чем был составлен надлежащий акт, сейчас переданный следствию.

Поведение сотрудника МЧС было расценено следователями как преступное

Семьям погибших и пострадавших будут выплачены компенсации. Власти края объявили, что семьи погибших получат по пятьсот тысяч рублей, пострадавшие - от 200 до 300 тысяч рублей. Материальную помощь окажет и администрация Перми. Семьям погибших выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшим - по 100 тысяч рублей. Пермская сетевая компания также готова произвести выплаты - по два миллиона рублей получат семьи погибших, а пострадавшим выдадут до пятисот тысяч рублей в зависимости от причиненного вреда.