Новости

За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов 18:00
"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН 17:08
Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia 17:08
Средняя цена ОСАГО снизилась до 5423 рублей 17:04
Психолог объяснила, вредно ли детям смотреть фильмы ужасов 17:00
В Череповце два человека пострадали при взрыве пороха в квартире 16:55
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 16:55
В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы 16:54
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде 16:48
На Дельфийские игры в Омск приедут представители 115 стран 16:48
На Северном флоте собак научили искать взрывчатку 16:48
Москалькова: У Наамы Иссахар нет жалоб на условия содержания в тюрьме 16:47
В уфимской школе девочка получила удар ножом 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 17:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проверка с прищуром

Фигурантом по делу о массовой гибели людей в отеле "Карамель" стал сотрудник МЧС
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Сотрудники главного следственного управления СК России задержали Разифа Исмакаева, сотрудника надзорного подразделения краевого МЧС. Но вчера Свердловский суд Перми отпустил его, выбрав меру пресечения подписку о невыезде.

Как установили следователи, в феврале 2019 года Исмакаев проводил проверку в мини-отеле "Карамель". При этом были выявлены нарушения, исключающие работу гостиницы. Но сотрудник МЧС не стал приостанавливать работу "Карамели", хотя имел для этого основания. Было только выдано предписание об устранении найденных недостатков. Поведение Исмакаева было расценено следователями как преступное, и в отношении сотрудника краевого МЧС возбудили уголовное дело по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Водителя эвакуатора будут судить за аварию со смертельным исходом

Напомним, что ночью 20 января на улице Советской Армии прорвало тепломагистраль и в подвал, где находился мини-отель "Карамель", хлынул кипяток. По подсчетам коммунальщиков, сюда вылилось более двухсот тонн горячей воды с температурой свыше 160 градусов. Погибли пять человек, один из них ребенок. Спасатели, прибывшие на место трагедии, сумели спасти несколько человек. Они выносили их на руках и сами при этом получили ожоги. В больницу было доставлено шесть человек, трое из них госпитализированы.

Власти Перми провели проверку случившегося и выяснили, что этот участок тепломагистрали, как и положено, проходил опрессовку, о чем был составлен надлежащий акт, сейчас переданный следствию.

Поведение сотрудника МЧС было расценено следователями как преступное

Семьям погибших и пострадавших будут выплачены компенсации. Власти края объявили, что семьи погибших получат по пятьсот тысяч рублей, пострадавшие - от 200 до 300 тысяч рублей. Материальную помощь окажет и администрация Перми. Семьям погибших выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшим - по 100 тысяч рублей. Пермская сетевая компания также готова произвести выплаты - по два миллиона рублей получат семьи погибших, а пострадавшим выдадут до пятисот тысяч рублей в зависимости от причиненного вреда.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в "Собиборе"
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов