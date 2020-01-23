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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вижу и слышу

Изобретен уникальный прибор для диагностики отита
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8068)
Нижегородские ученые изобрели прибор для диагностики заболевания среднего уха. По своим характеристикам и степени портативности у него нет аналогов. Новинка помогает не только диагностировать такое коварное заболевание, как экссудативный средний отит (ЭСО), но и позволяет определить тактику лечения: делать ли разрез перепонки или лечить препаратами.
Один из разработчиков прибора Павел Шилягин демонстрирует изобретение. Фото: Антон Дерябин Один из разработчиков прибора Павел Шилягин демонстрирует изобретение. Фото: Антон Дерябин
Один из разработчиков прибора Павел Шилягин демонстрирует изобретение. Фото: Антон Дерябин

В основе заболевания среднего уха, которое в медицине классифицируется как экссудативный средний отит, лежит скопление в полости среднего уха жидкости, экссудата. Такой отит очень распространен, особенно у детей. Коварство в том, что его трудно диагностировать. Сам по себе недуг не вызывает болезненных ощущений, но может привести к потере слуха и другим патологиям.

Нижегородские ученые из Института прикладной физики РАН (ИПФ РАН) решили проблему диагностики ЭСО, адаптировав свой же оптический когерентный томограф.

Фото: iStock
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- Недавно был случай: родители забили тревогу, когда ребенок стал терять слух, - рассказывает Павел Шилягин, один из разработчиков томографа. - Врачи при помощи нашего прибора заглянули за барабанную перепонку и обнаружили накопление жидкости в среднем ухе. Обычными средствами это сделать нельзя, можно только предположить. Мы же на экране монитора увидели эту вязкую жидкость. Было проведено лечение, ребенок здоров.

Новый прибор исключает влияние случайных движений обследуемого, не требует прикасания к чувствительной барабанной перепонке. Любой врач-ЛОР может обучиться работе с этим прибором за десять минут. Томографом обследована уже сотня пациентов, и врачи подтверждают его эффективность.

- Взяв с собой этот прибор, который весит всего семь килограммов, врач может обойти за день два-три детских садика. Думаю, такой должна иметь каждая клиника, - уверен руководитель группы разработчиков прибора, заведующий отделом нанооптики и высокочувствительных оптических измерений ИПФ РАН Валентин Геликонов. - Тем более что прибор может четко диагностировать множество других заболеваний. Может заменить целый комплекс диагностических мероприятий.

Сейчас прибор находится на стадии клинических испытаний. Потом дело станет за сертификацией. Денег на нее, кстати, пока нет. Но Валентин Геликонов надеется, что должны найтись, потому что нижегородский прибор по множеству объективных показателей лучше и дешевле американского аналога.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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