Директор "Life Style Group" в Перми Дануте Раудис уверена, что в браке каждый получает больше, чем вложил.

Одиночество называют одним из главных врагов психического здоровья современного человека. Его боятся, от него бегут. Но статистика неумолима: одиноких людей становится все больше. О том, как можно решить эту проблему, "Российская газета" беседует с Дануте Раудис, директором Первого центра брака и семьи "Life Style Group", одного из самых крупных агентств знакомств в Перми.

Дануте Раудис: Cемья - это одна из трех опор, которые должны быть у каждого человека. Область прикрепленных файлов Фото: Личный архив Дануте Раудис

"Российская газета": Дануте Антанасовна, некоторые утверждают, что институт семьи в ее привычной форме полностью изжил себя. А вы помогаете людям семью обрести?

Дануте Раудис: Считаю, что семья - это одна из трех опор, которые должны быть у каждого человека. У меня есть даже своя формула счастья, и она проста: счастье равно дом плюс семья плюс работа. Если чего-то не хватает, человек начинает "прихрамывать". Многие люди скрывают свое одиночество за работой, увлечениями, мимолетными встречами, но каждый - уверяю вас, каждый - ощущает потребность чувствовать себя любимым и нужным. Прежде чем взяться за организацию такой службы в Перми, я много лет работала в банковской сфере, приходилось достаточно близко общаться с огромным количеством людей. И всегда поражало, как много тех, у кого не складывается личная жизнь. В один прекрасный день я поняла, что хочу помогать людям находить друг друга, избавляться от одиночества, быть счастливыми.

Начала интересоваться вопросом и была шокирована цифрой: в нашей стране около 60 процентов одиноких людей! Я стала изучать рынок и остановилась на франшизе российского агентства знакомств "Life Style Group".

"Российская газета": Почему именно на ней?

Дануте Раудис: В первую очередь привлекла миссия компании: возрождение, сохранение и укрепление института семьи и брака. Возможно, кому-то это покажется высокопарным, но мне близко. Кроме того, "Life Style Group" не просто брачное агентство или клуб знакомств, задача которых - познакомить двоих.

Наши услуги нацелены на то, чтобы каждый смог создать семью. А это непросто. Не случайно брак часто сравнивают с танцем, где от партнеров требуется чувствовать друг друга. Двое всегда могут больше, чем один. Проблема в том, что люди не всегда способны построить отношения, даже если очень хотят. Кто-то боится, кто-то смирился, кто-то уверен, что достойного партнера не найти. Причем это относится как к женщинам, так и к мужчинам.

Кстати, средний возраст клиентов нашей компании - 35-50 лет. Самому молодому из них - 18, самому старшему - 92 года! Очень часто люди, которые долго были одиноки, отправляясь на свидание, не представляют, о чем говорить, как себя вести. Мы им в этом помогаем. У нас есть коучи, психологи, визажисты, стилисты, фотографы. Мы внимательно сопровождаем каждого клиента. Если нужно, обязательно с ним беседуем, дополнительно он может посетить тренинги, индивидуально поработать с психологом.

"Российская газета": Какие это дает результаты?

Дануте Раудис: С момента нашего открытия не прошло и года, так что говорить о многочисленных свадьбах было бы странно. Но есть пары, которые к этому идут и уже очень близки. Многие нашли партнера, вызвавшего интерес, и сейчас отношения развиваются. Особенно радуют те, кто до обращения к нам годами сидел на сайтах знакомств, безрезультатно пытаясь найти свою половинку, а у нас познакомился с людьми, также заинтересованными в отношениях. Ведь в конфиденциальной базе компании более 50 тысяч человек. И не только пермяки, но и жители других городов и даже стран - для тех, кто готов или хочет переехать.

Мы надежны, поскольку каждый потенциальный партнер, подобранный по психологическим, возрастным и другим запросам клиента, действительно тот, за кого себя выдает. На этапе заключения договора мы проверяем документы, проводим тестирование и сразу отсеиваем мошенников и аферистов. Наша цель - чтобы в результате сложилась пара, и вместо двух одиноких людей появился семейный союз. А вообще я мечтаю... переженить всех в Перми. Смеетесь? Ну уж точно повысить в нашем городе коэффициент счастья.

"Российская газета": Насколько дороги ваши услуги?

Дануте Раудис: Все зависит от набора услуг, которые человек хочет получить. Если он намерен сам выбирать кандидатов на знакомство - одна цена, если согласен, чтобы выбирали его, - другая. Если понадобится дополнительная работа наших специалистов - третья. Мы предоставляем и другие услуги, связанные с развитием личности. Словом, все очень индивидуально. Лучше позвонить и прийти на бесплатную встречу. Предвидя ваш вопрос о конфиденциальности, скажу: с этим у нас все очень строго. Мы даже находимся не в центре города, во избежание ненужных встреч со знакомыми.

Впрочем, клиенты федерального агентства "Life Style Group", уже создавшие семью, не стесняются говорить об этом. Наша сеть, пожалуй, единственная имеющая в архиве 37 видеоблагодарностей от счастливых пар.

На правах рекламы