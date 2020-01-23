У прибывшей из Китая в Пермь пассажирки диагностировали ОРВИ

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Врачи проверили женщину с высокой температурой, прибывшую в Пермь из Китая, коронавирус не был обнаружен.
Как сообщает ТАСС, на рейсе из китайского города Саньи в Пермь прилетела женщина с высокой температурой.
От трапа самолета пассажирку увезли на скорой помощи. При проверке взятых анализов коронавирус не обнаружен. Врачи диагностировали у нее ОРВИ. Женщину отправили домой.
По данным регионального минздрава, среди пассажиров рейса Санья - Пермь носителей коронавируса выявлено не было.
Между тем в Китае, по последним данным, количество заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось до 617. Умерли 17 человек.