У прибывшей из Китая в Пермь пассажирки диагностировали ОРВИ

Врачи проверили женщину с высокой температурой, прибывшую в Пермь из Китая, коронавирус не был обнаружен.

Как сообщает ТАСС, на рейсе из китайского города Саньи в Пермь прилетела женщина с высокой температурой.

От трапа самолета пассажирку увезли на скорой помощи. При проверке взятых анализов коронавирус не обнаружен. Врачи диагностировали у нее ОРВИ. Женщину отправили домой.

По данным регионального минздрава, среди пассажиров рейса Санья - Пермь носителей коронавируса выявлено не было.

Между тем в Китае, по последним данным, количество заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось до 617. Умерли 17 человек.