Жители мордовской глубинки смогут улучшить свои жилищные условия, купив квартиру или построив новый дом, с ипотекой под символические 0,1 процента годовых, что является самой низкой ставкой в стране. При этом воспользоваться новой льготой, которая заработает в регионе уже к лету, смогут не только жители самой Мордовии, но и все те, кто выберет на жительство здешнюю глубинку.

Напомним, что в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году в регионах страны заработала программа льготной ипотеки с максимальной ставкой в три процента. Согласно ее условиям, трехпроцентная ипотека с первоначальным взносом в размере всего 10 процентов вместо ныне существующих 20 вводится для жителей деревень и сельских агломераций с населением не более 40 тысяч человек. В Мордовии под этот критерий подпадают все села и райцентры - за исключением Рузаевки. А значит, участниками программы смогут стать практически все жители республиканской глубинки. Ипотечные кредиты до трех миллионов рублей будут выдаваться сроком на 25 лет, при этом использовать деньги можно будет как на покупку жилья, так и на строительство. Как известно, многие сельские семьи предпочитают возводить "родовые гнезда" самостоятельно.

Для Мордовии это имеет особое значение: доля сельчан здесь составляет 40 процентов от всего населения республики. Поэтому власти региона решили пойти навстречу жителям глубинки и снизить для них ипотечную ставку до символического показателя. Благодаря этому здесь надеются вдохнуть жизнь в стремительно пустеющие деревни.

- Сельчане смогут получить заем до 3 миллионов рублей под 0,1 процента годовых. А горожане, которые хотят построить дом на селе, - под 3 процента. Разницу между трехпроцентной ставкой жителям деревень компенсирует республиканский бюджет, - заявил по этому поводу глава региона Владимир Волков. - В результате мы рассчитываем в 2-3 раза увеличить объемы строительства жилья на селе. В республике уже началась масштабная подготовка к этому - отведение участков, подведение к ним инженерной инфраструктуры.

Строительство жилья на селе в Мордовии обходится дешевле, чем в городе: в подавляющем большинстве сел уже имеются необходимые коммуникации. Уровень газификации в республике достиг 97,6 процента, а в сельской местности - 83,8 процента. Для сравнения - среднероссийские показатели составляют 68,6 и 59,4 процента соответственно. А с учетом хороших дорог владелец нового жилья в деревне легко сможет добираться на работу в город.

Ипотечные кредиты до трех миллионов рублей будут выдаваться сроком на 25 лет, при этом использовать деньги можно будет как на покупку жилья, так и на строительство

Право на ипотеку со льготной ставкой имеют граждане РФ возрасте от 21 года до 65 лет. В реализации программы участвуют Сбербанк и Россельхозбанк.

- Конечно, мера это нужная, хотя и немного запоздалая - молодежи в селах уже почти не осталось, - говорит Антон Баймаковский, глава крестьянско-фермерского хозяйства Инсарского района. - Но пониженная ставка кредита - очень актуально: заработки на селе невелики. Думаю, что для многих это послужит стимулом к тому, чтобы остаться на малой родине.