Из-за прорыва коллектора 300 тысяч нижегородцев остались без воды

В Нижнем Новгороде действует режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на коллекторе в Автозаводском районе. Без воды остались почти 300 тысяч человек, сообщает управление МЧС по региону.

Авария произошла вчера в Ленинском районе. Прорвался коллектор диаметром 1420 мм, в результате было отключено водоснабжение в 1758 жилых домах, 118 социальных учреждениях. Канализационными стоками затопило 40 участков на территории садоводческого товарищества "Красный кожевник". Вечером сообщалось, что на устранение аварии потребуется порядка 12 часов, был организован подвоз воды. Однако за указанное время решить проблему не удалось.

Утром пресс-служба городской администрации проинформировала, что специалисты обнаружили дефект из-за которого произошла авария.

"Ведутся работы по его срочному устранению. Параллельно сети готовят к подключению воды, чтобы вернуть водоснабжение как можно скорее. По информации ресурсоснабжающей организации, после команды на подачу воды им потребуется час, чтобы вода дошла до потребителей", - пояснили в мэрии.