Новости

Лукашенко отметил стратегическую значимость отечественной науки 11:42
На курорте в КЧР пройдет "День чайника" 11:42
В Саратове нашли магазин, где продавали "снюс" подросткам 11:32
Виновник ДТП с пятью погибшими на Урале имел 30-летний стаж за рулем 11:30
Американский самолет разбился во время тушения пожара в Австралии 11:21
Новая схема "развода" покупателей. Как автодилеры обманывают россиян 11:12
На Урале рабочие погибли во время промывки цистерны 11:11
Диетолог рассказала, может ли грейпфрут сжигать жир 11:04
В конкурсе "Учитель будущего" смогут принять участие студенты педвузов 11:03
Путин прибыл в Израиль 11:01
Украина отдаст железную дорогу в управление Германии на 10 лет 10:55
В России предложили разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию 10:53
Посол: Москва и Минск в ближайшее время найдут решения по нефти и газу 10:53
Из-за прорыва коллектора 300 тысяч нижегородцев остались без воды 10:50
Москва планирует к 2031 году полностью заменить "дизеля" на электробусы 10:48
Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области 10:44
СК завершил расследование дела об убийстве в детсаду Нарьян-Мара 10:43
Банду теневых финансистов в Костроме задержали за разграбление лесов 10:42
В Удмуртии предложили досрочно отправлять на пенсию многодетных отцов 10:41
В бухте Севастополя пропал спортсмен на каяке 10:39
Пассажиров из Китая в Пулково начали проверять с помощью тепловизоров 10:37
Из-за коронавируса в Приморье проверят рабочих из Китая 10:32
Четверг может стать самым холодным днем зимы в Москве 10:09
Видео: таксист прокатил конфликтовавшего с ним водителя на капоте 10:01
Более 600 обращений о раздельном сборе мусора поступило в центр поддержки 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за прорыва коллектора 300 тысяч нижегородцев остались без воды

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Пресс-служба МЧС по Нижегородской области Фото: Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде действует режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на коллекторе в Автозаводском районе. Без воды остались почти 300 тысяч человек, сообщает управление МЧС по региону.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему курганцы могут остаться без воды

Авария произошла вчера в Ленинском районе. Прорвался коллектор диаметром 1420 мм, в результате было отключено водоснабжение в 1758 жилых домах, 118 социальных учреждениях. Канализационными стоками затопило 40 участков на территории садоводческого товарищества "Красный кожевник". Вечером сообщалось, что на устранение аварии потребуется порядка 12 часов, был организован подвоз воды. Однако за указанное время решить проблему не удалось.

Утром пресс-служба городской администрации проинформировала, что специалисты обнаружили дефект из-за которого произошла авария.

"Ведутся работы по его срочному устранению. Параллельно сети готовят к подключению воды, чтобы вернуть водоснабжение как можно скорее. По информации ресурсоснабжающей организации, после команды на подачу воды им потребуется час, чтобы вода дошла до потребителей", - пояснили в мэрии.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин прибыл в Израиль
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
В Крыму назвали агонией анонсированный Чубаровым "марш достоинства"
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов