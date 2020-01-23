В Прикамье многодетная мать убила двоих своих детей

Жительница города Кудымкара подозревается в убийстве двоих своих малолетних детей. Об этом сообщает региональный СК.

Известно, что всего у 32-летней матери четверо детей. Погибли двое, второй и четвертый по старшинству - 2014 и 2019 года рождения.

Следственный комитет по Пермскому краю уже возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Так же в СК сообщили, что после убийства женщина попыталась покончить с жизнью, сейчас находится в больнице. Еще двое детей 2011 и 2017 годов рождения находятся вместе с отцом, который сразу приехал домой с работы, узнав о происшествии.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела проверят должностные лица, в обязанности которых входит защита прав несовершеннолетних.