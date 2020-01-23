В Саратове финансирование ремонта тротуаров увеличат в десять раз

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем округе в Саратове встретился с избирателями. Спикер осмотрел бывшее здание школы № 99, а также принял участие в городском активе.

Школа-дворец в центре Саратова по проекту известного архитектора Семена Каллистратова была построена в начале прошлого века. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, школьники перестали заниматься здесь 13 лет назад.

Бывшее здание школы признано памятником истории и культуры регионального значения, в прошлом году оно было включено в региональный перечень объектов культурного наследия, которые по инициативе спикера Госдумы планируется отреставрировать в ближайшее время. В дальнейшем здание собираются передать Саратовскому госуниверситету.

Спикеру Госдумы представили разработанный проект реконструкции. Вячеслав Володин отметил, что заложенная в нем стоимость работ - более 80 тысяч рублей за квадратный метр, является очень высокой, и посоветовал найти возможность сократить издержки. В частности, уже выяснилось, что в смету заложили средства на уплату налога, который при проведении реконструкции не взимается.

- Стоимость восстановления по проекту в два раза дороже, чем строительство новой школы. Если собираемся кого-то обогащать, то никогда не восстановим наши памятники культурного наследия, - подчеркнул спикер.

На встрече с жителями Саратова Вячеслав Володин напомнил о реализации в городе ряда инфраструктурных проектов: восьмикилометрового пешеходного кольца, южного автодорожного обхода города, моста через Волгу, нового пляжа. В этом году в Саратове должно начаться строительство первой очереди скоростного трамвая.

Муниципальные власти на городском активе представили, в рамках проводимых в городе работ по благоустройству, программу по ремонту тротуаров. Предполагается, что финансирование на эти цели будет увеличено более чем в десять раз в сравнении с прошлым годом и составит почти 600 миллионов рублей.

Кроме того, подвижки появились с решением еще одной актуальной для Саратова проблемы: сдачей новых микрорайонов без социальной инфраструктуры. Как сообщил заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин, сейчас в новом 11 микрорайоне в поселке Солнечный-2, где ведется активное строительство новых домов, достигнута договоренность с застройщиком об одновременном строительстве школы на 1100 мест.

В последние время Вячеслав Володин по просьбе саратовцев курировал строительство трех школ, которые не были построены вовремя, в новых микрорайонах. В одной из школ сейчас уже занимаются дети, вторая только что построена, третья еще строится. Ранее вместо возведения соцобъектов застройщики передавали в областные организации, курировавшие жилищное строительство, часть квартир в новых домах. Судьбу этого жилья теперь выясняют сотрудники правоохранительных органов.

- Нужно оставить в прошлом подобные схемы, и перейти к созиданию на благо города. Необходимо покончить с практикой строительства микрорайонов в чистом поле, без всякой социальной инфраструктуры, - подчеркнул Вячеслав Володин.