В Саратове госпитализировали пьяного четвероклассника

В Саратове 10-летнего ребенка госпитализировали с отравлением алкоголем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в среду вечером в клиническую больницу Саратовского медицинского госуниверситета привезли ученика четвертого класса в состоянии алкогольного опьянения.

Школьник обратился на улице к прохожей, сказал, что плохо себя чувствует, и попросил вызвать скорую помощь.

Мать ребенка рассказала полицейским, что мальчик в среду около 15 часов дня ушел на каток на стадионе "Спартак".

- В настоящее время по данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, - информирует пресс-служба.