В Саратове нашли магазин, где продавали "снюс" подросткам

В Саратове подросткам продавали никотиносодержащие смеси в магазине на одной из центральных улиц города.

Как сообщает областная прокуратура, в ходе рейда работники надзорного ведомства выявили факт продажи несовершеннолетним смеси "снюс" в одной из торговых точек. В магазине было изъято 200 пакетов таких смесей.

- Проведенное исследование показало высокую концентрацию никотина в изъятой смеси, а сотрудники магазина не представили документы, подтверждающие ее безопасность, - информирует пресс-служба ведомства.

Как сообщает облпрокуратура, по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с хранением и сбытом продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья.