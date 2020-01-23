В Удмуртии предложили досрочно отправлять на пенсию многодетных отцов

Государственный совет Удмуртии внес в Госдуму РФ законопроект, предлагающий досрочно отправлять на пенсию многодетных отцов.

- Вносимые изменения направлены на укрепление института семьи с детьми и обеспечение его материальной поддержки в перспективе. Подобные меры традиционно инициируют улучшение демографических показателей в стране, что важно с точки зрения стабилизации кризиса рождаемости. Улучшения коснутся, прежде всего, семей, которые заводят третьего ребенка, - говорится в документе.

В пояснительной записке говорится, льготы по досрочному выходу на пенсию предлагают предоставить отцам, которые содержат и воспитывают более трех детей.