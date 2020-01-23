В Ульяновске к юбилею Победы бесплатно покажут 75 фильмов о войне

Именно здесь вечером 24 января состоится первый кинопоказ, на котором зрители увидят легендарный фильм "Два бойца", снятый во время войны по повести Льва Славина "Мои земляки".
- Акцию реализуют областной кинофонд и Централизованная клубная система Ульяновска. Нам кажется особенно важным, чтобы в мероприятиях, посвященных грандиозному празднику, приняли участие юные россияне. Именно поэтому мы делаем их максимально доступными, вход на сеансы акции "75 фильмов о Победе" будет свободным, - сообщил корреспонденту "РГ" и.о. директора областного государственного автономного учреждения культуры "УльяновскКинофонд" Сергей Братищев.
Дополнительных средств акция не потребует, она пройдет в рамках бюджетного финансирования, а ее участниками станут не менее 6000 ульяновцев.
- Мы верим, что с помощью кинопоказа можно наиболее полно передать дух того времени, рассмотреть и прочувствовать его, - отметила директор централизованной клубной системы Ульяновска Людмила Хохлова.