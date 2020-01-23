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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Война в кадре

В Ульяновске к юбилею Победы бесплатно покажут 75 фильмов о войне
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Акция "75 фильмов о войне" пройдет в Ульяновске в Год памяти и славы. Бесплатные кинопоказы любимых разными поколениям кинокартин о событиях 1941-1945 годов состоятся в клубах, Домах культуры и в недавно обновленном киноконцертном комплексе "Современник".

Именно здесь вечером 24 января состоится первый кинопоказ, на котором зрители увидят легендарный фильм "Два бойца", снятый во время войны по повести Льва Славина "Мои земляки".
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- Акцию реализуют областной кинофонд и Централизованная клубная система Ульяновска. Нам кажется особенно важным, чтобы в мероприятиях, посвященных грандиозному празднику, приняли участие юные россияне. Именно поэтому мы делаем их максимально доступными, вход на сеансы акции "75 фильмов о Победе" будет свободным, - сообщил корреспонденту "РГ" и.о. директора областного государственного автономного учреждения культуры "УльяновскКинофонд" Сергей Братищев.

Дополнительных средств акция не потребует, она пройдет в рамках бюджетного финансирования, а ее участниками станут не менее 6000 ульяновцев.

- Мы верим, что с помощью кинопоказа можно наиболее полно передать дух того времени, рассмотреть и прочувствовать его, - отметила директор централизованной клубной системы Ульяновска Людмила Хохлова.

Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск 75-летие Победы

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