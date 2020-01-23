Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки

Завтра, 24 января, на Театральной площади демонтируют главную елку города - одну из самых высоких в стране. Елка высотой 23 метра состоит из 200 деревьев, которые пустят в переработку.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на регионального оператора по обращению с отходами, из деревьев изготовят хоккейные клюшки и передадут их в детские спортивные секции. Это инициатива регионального отделения Всероссийского общества охраны природы.

По словам специалистов, профессиональных хоккейные клюшки делают, главным образом, из углепластика, дуба, желтой березы. Но для любительских команд вполне годятся и еловые. Сегодня в Омске насчитывается два десятка крытых катков и еще две стони дворовых. Так что спортивный атрибут может быть востребован.