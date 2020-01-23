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23.01.2020 17:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Завтра, 24 января, на Театральной площади демонтируют главную елку города - одну из самых высоких в стране. Елка высотой 23 метра состоит из 200 деревьев, которые пустят в переработку.

Фото: iStock
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на регионального оператора по обращению с отходами, из деревьев изготовят хоккейные клюшки и передадут их в детские спортивные секции. Это инициатива регионального отделения Всероссийского общества охраны природы.

По словам специалистов, профессиональных хоккейные клюшки делают, главным образом, из углепластика, дуба, желтой березы. Но для любительских команд вполне годятся и еловые. Сегодня в Омске насчитывается два десятка крытых катков и еще две стони дворовых. Так что спортивный атрибут может быть востребован.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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