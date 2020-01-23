В редакцию "РГ" обратилась Ксения Голуб - несколько лет назад она открыла в Новосибирске студию гимнастики, а потом оказалась на грани разорения. Причина - систематические кражи, на которых она (увы, слишком поздно) поймала одну из сотрудниц. Уголовное дело о хищении у предпринимательницы более полумиллиона рублей возбуждено почти два года назад - 20 февраля 2018-го, однако до сих пор не удалось ни наказать виновную, ни вернуть средства.

А в средствах Ксения нуждается отчаянно. "Мало спим, много работаем", - говорит она о своей сегодняшней ситуации. Они с мужем растят четверых детей и пытаются выбраться из долгов, в том числе кредитных. Студию год назад пришлось открывать на новом месте - владельцы прежнего помещения отказали Ксении в аренде после задержек платежей. Удар по репутации нанесли и скандалы в соцсетях - в том числе с подачи падкой на чужие деньги бывшей сотрудницы.

По словам Голуб, доказательства краж неопровержимы - это записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка, работавшая в студии тренером, открывает сейф и забирает оттуда деньги; как кладет в карман плату от клиентов; как, в конце концов, достает купюры из ящика для пожертвований. "Очевидно, она считала, что камеры не работают", - по-ясняет Ксения. Они с мужем, заметив падение выручки, стали просматривать записи.

Как утверждает предпринимательница, деньги из офиса похищались с октября 2016-го по май 2017 года, а вскрылось же это безобразие в июле 2017-го. Спустя полгода полиция возбудила уголовное дело. Но с места оно не сдвигается - видео оказалось не слишком убедительным для правоохранительных органов, а простенькая отчетность, которая велась в студии, и вовсе сводит все усилия по расследованию на нет. Следователи не в состоянии точно установить сумму похищенного, предполагаемая виновница все отрицает. А администраторы, на честность которых так полагалась Ксения и которые могли бы помочь свидетельскими показаниями, не желают связываться с этим делом (о причинах можно только догадываться).

Однако два года для расследования краж из офиса частного предпринимателя - это невероятно долго. В конце концов, студия гимнастики - не меж-

государственный преступный синдикат, а стандартный срок следствия по УПК - два месяца. Причинами такого напряжения сил корреспондент "РГ" поинтересовалась, направив запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там ответили, что "изученными материалами, показаниями свидетелей, просмотренными видеозаписями лица, причастные к совершению данного преступления, не установлены".

Это, подчеркнем, за два года. Но надежды в полиции не теряют, продолжая "следственные действия и мероприятия". При этом, как ответили в ведомстве, в деятельности студии выявлен ряд нарушений, а именно - отсутствие документов, регулирующих трудовые и финансовые отношения.

Отсутствие необходимых документов и, что скрывать, строгой системы контроля деятельности предприятия - следствие не только определенной безграмотности и легкомыслия малых предпринимателей. Судя по тем историям, которыми бизнесмены делятся с "РГ", бесконтрольность часто вызвана безграничным доверием к сотрудникам и партнерам. Которые очень часто - родственники и близкие друзья. Плата за это - не только мелкие кражи, но и потеря бизнеса, огромных средств и даже жилья.

Один из примеров: новосибирский бизнесмен так верил своему товарищу, что, занимая у него деньги, отдавал их без расписок. В результате, когда отношения между ними испортились, товарищ не преминул обратиться в суд и взыскать уже отданные ему средства по второму разу. Это привело к личному банкротству предпринимателя и потере имущества. Есть и множество других историй, причем пострадавшие все как один жалуются на нежелание правоохранительных органов разбираться в коммерческих спорах.

Понятно, что многие, больно обжегшись, в принципе уходят из сферы предпринимательства. А можно ли создать успешный бизнес, не доверяя при этом никому?

- Идея построения серьезного бизнеса без доверия представляется утопической, - отвечает на вопрос корреспондента "РГ" адвокат Николай Потапов. - Если в малом предпринимательстве руководитель еще может взвалить на себя все, в том числе бухгалтерские функции, то в среднем и крупном бизнесе это уже просто нереально. Да и принесет ли такая работа удовлетворение шефу-трудоголику? Весьма сомнительно. Поэтому работникам доверяли и продолжают доверять - коммерческую тайну, деньги, материальные ценности. Безусловно, риск остаться обманутым для работодателя есть почти всегда. На основе анализа судебной практики можно смело говорить, что противоправные действия в отношении своих работодателей очень часто совершают экспедиторы, кассиры, бухгалтеры и даже руководители, которым учредители доверили управлять своей компанией. Проблема еще и в том, что многие криминальные ситуации остаются без реакции потерпевших. Уверен, что процент латентных преступлений в этой сфере очень высок. Сор из избы выносить и ходить по судам особо не хочется, а работник устраивается в другую организацию и там продолжает темные делишки.

Следовательно, задача бизнесмена - свести риски обмана к минимуму. Каким образом? Исполнительный директор Союза охранных предприятий "Крук-С" Денис Зайков дал несколько простых советов. По его словам, видеонаблюдение за сотрудниками - не панацея (что мы уже знаем по опыту Ксении Голуб), а спасти от воровства может только строгий личный контроль руководителя.

- Я сам не постоянно нахожусь в офисе, но удаленно регулярно проверяю программу 1С, где отражаются кассовые операции, - это легко делать со смарт-фона или планшета, - поделился опытом Денис Зайков. - Кроме того, я требую ежедневного отчета кассира о наличных поступлениях. Что касается краж из сейфа, то его лучше всего сдавать на пульт охраны: расходов это потребует небольших, но обезопасит от проникновений. Нелишне было бы сдавать на охрану и само помещение - это может делать один человек, в ответственности которого нет сомнений.

- Не отказывайтесь от возможностей проверить претендента на ту или иную должность, - обращается к предпринимателям Николай Потапов. - Не уверен, что человек, который в открытом банке данных исполнительных производств несколько лет значится должником, может подойти по деловым качествам на должность, например, бухгалтера. Правда, тут важно не переборщить и не допустить отказа в трудоустройстве по дискриминационным основаниям. Нельзя пренебрегать и наведением справок по прежнему месту работы. Запись в трудовой книжке "Расторжение трудового договора по инициативе работника" не всегда верно отражает истинную причину увольнения.

Комментарий

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области:

- Образовательные программы для предпринимателей - одно из направлений нашей ежедневной работы, в том числе в рамках профильного нацпроекта. Как правило, приглашенные эксперты раскрывают самые разные темы - от организации своего дела до его развития, например, во франшизу или узкосегментированную категорию. Но, безусловно, немаловажная составляющая в ведении бизнеса - это основы его защиты. Вместе с нашим региональным Центром поддержки предпринимательства мы в течение года проводим семинары и мастер-классы на различные темы, в том числе и по безопасности. В 2019 году, например, удалось организовать образовательные встречи, посвященные защите и управлению интеллектуальной собственностью, защите персональных данных. Слушателям курсов рассказали о принципах соглашений о неразглашении информации, основных ошибках и проблемах при внедрении систем безопасности, публикации открытой информации об организации. При этом нам важно было закрепить полученные знания на практике, поэтому спикеры использовали интерактивы (краш-тест кейсов, дискуссии), давали ответы на возникающие вопросы. В режиме обратной связи наши слушатели отметили актуальность, структурированность и доступность материала. Думаю, в 2020 году мы продолжим внедрять тему безопасности в образовательные курсы, ориентируясь на потребности субъектов малого и среднего предпринимательства.