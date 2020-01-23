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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Магазин для конкурентов

Как сделать централизованную систему госзакупок прозрачнее
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 13(8067)
Объем централизованных государственных закупок в Кузбассе в прошлом году увеличился почти в два с половиной раза, и в результате удалось сэкономить более миллиарда бюджетных рублей.

По словам начальника областного департамента контрактной системы Евгения Хлебунова, в 2019 году в регионе объявили почти 11,5 тысячи закупок на общую сумму 42,2 миллиарда рублей, что в 2,4 раза превышает прошлогодний показатель.

Рост связан с реализацией национальных проектов (Кузбасс участвует во всех двенадцати) и привлечением дополнительного финансирования на эти цели. До конца 2024 года на нацпроекты потребуется 145 миллиардов рублей, по большей части бюджетных. Расходование денег - под особым контролем. Поэтому в регионе усилили мониторинг всех связанных с нацпроектами госзакупок и заключенных контрактов, обеспечивая прозрачность ценообразования и эффективность использования финансов. Так, при общей начальной сумме таких конт-рактов в десять с лишним миллиардов рублей на трех сотнях централизованных закупок, объявленных в 2019-м, сберегли 129 миллионов рублей.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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- Это позволило приобрести дополнительное медицинское оборудование, отремонтировать еще больше участков автодорог и дворовых территорий, оснастить современным цифровым оборудованием общеобразовательные школы, - уточнил заместитель губернатора Кемеровской области Константин Венгер.

Основную долю составили закупки по нацпроектам "Здравоохранение", "Образование", "Экология" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В итоге Кузбасс стал одиннадцатым в Национальном рейтинге прозрачности госзакупок и первым среди сибирских регионов. За счет чего это произошло?

- В системе закупок в регионе участвует около 420 госзаказчиков, и мы использовали различные инструменты и нормативное регулирование для обеспечения конкурентной среды в этой сфере, что дало дополнительный бюджетный эффект, - отметил Евгений Хлебунов. - Кроме того, удалось внедрить электронный магазин - портал поставщиков для закупок малого объема (на суммы от 30 тысяч до 600 тысяч рублей). При их осуществлении заказчик не обязан объявлять конкурентную процедуру и публиковать сведения о контрагентах, ходе исполнения конт-ракта и так далее, поэтому данные закупки - некий теневой сектор контрактной системы. Вместе с тем их объемы в стране достигают около триллиона рублей, а в Кузбассе - от одного до полутора миллиардов. И хотя проведение закупок малого объема именно через электронный магазин федеральным законодательством не регламентировано, благодаря внедрению электронной платформы мы вывели такие закупки в конкурентную среду, сделав их публичными и прозрачными.

При общей сумме заключенных в прошлом году контрактов в 450 миллионов рублей экономия бюджетных средств составила 32 миллиона. В Кузбассе разработан нормативный документ, который рекомендует государственным заказчикам использовать этот ресурс. И рекомендации услышаны.

Коррупционные риски при проведении централизованных конкурентных процедур уменьшили за счет того, что заказчик в выборе подрядчика не участвует. Фактор личной заинтересованности сведен к минимуму. Как и возможность сговора: при профильном департаменте создано шестнадцать отраслевых комиссий (по закупке медицинских изделий, продуктов питания, компьютерной техники и так далее) в составе представителей органов власти и различных незаинтересованных структур. Сговориться, как полагают в департаменте, в этих условиях шансов практически нет.

- Более того, в 2020 году электронным магазином начнут пользоваться муниципалитеты. Сначала - Кемерово и Новокузнецк, - сообщил Евгений Хлебунов. - Так что призываем представителей малого и среднего бизнеса активнее участвовать в торгах.

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Однако не секрет, что предприниматели в городах и районах часто сталкиваются с хронической проблемой несвоевременных расчетов по государственным и муниципальным контрактам. В прошлом году почти триста кузбасских коммерсантов получили более четырехсот миллионов заработанных рублей только благодаря специальным мерам, принятым прокуратурой.

- Департамент может влиять на контрактную деятельность муниципалитетов весьма опосредованно, только с позиции региональной власти. Тем не менее мы обязательно отрабатываем механизм этих закупок с территориями, - пояснил Евгений Хлебунов. - И если у бизнес-сообщества есть вопросы к муниципалитетам, мы готовы их рассматривать и помогать. К слову, срок оплаты работ, выполненных по контрактам субъектами малого бизнеса, по закону не превышает пятнадцати дней. А дальше для заказчика предусмотрены штрафные санкции.

В последние годы в разных регионах возникали проблемы с обеспечением медицинскими препаратами и материалами. Так, например, в 2015-м в Кузбассе вовремя не состоялись аукционы на поставку памперсов для инвалидов, а в 2019-м ощущались перебои с льготным инсулином. Но, как заверил Евгений Хлебунов,

госконтракты по лекарственным средствам и медицинским изделиям на первый квартал 2020 года участниками были подписаны заблаговременно, и уже к декабрю все конкурсы состоялись.

- Еще поставлена задача как можно раньше начать процедуру госзакупок по ремонту дорог, благоустройству и строительству социальных объектов, чтобы уже весной можно было приступить к работам. Это позволит не затягивать с выполнением контрактов, - добавил Константин Венгер.

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