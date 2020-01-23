В Алтайском крае в прошлом году получили в полтора раза больше поступлений от курортного сбора, чем рассчитывали. В том числе за счет роста ставки - с 1 января 2019 года она увеличилась с тридцати до пятидесяти рублей в сутки с одного туриста. Всего с момента введения "туристического налога" в Белокурихе собрали свыше семидесяти миллионов рублей на благоустройство курорта. Правда, пока заметного улучшения инфраструктуры отдыха в городе не произошло. Региональные власти заверяют, что основные работы по благоустройству еще предстоят.

Как сообщили в региональном управлении по туризму и курортной деятельности, в 2019 году в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 52,3 миллиона рублей. Это заметно больше, чем планировалось, - прогноз составлял 34,7 миллиона рублей. Всего же с начала эксперимента, то есть с 1 мая 2018-го, поступления составили 70,6 миллиона рублей.

В прошлом году, по сравнению с другими регионами, участвующими в проекте благо-устройства курортных территорий, Алтайский край собрал меньше всех. Так, Ставропольскому краю "турналог" принес около 300 миллионов рублей, Краснодарскому - 225 миллионов. Но это вполне объяснимо, ведь на Алтае в эксперименте участвует только одна курортная территория - Белокуриха, тогда как в Ставрополье - четыре, а в Краснодарском крае - восемь.

Что же успели благоустроить в Белокурихе за прошедшие полтора года?

Как сообщили в профильном управлении, на средства сбора привели в порядок прилегающие к курортной зоне леса, установили скамейки и урны вдоль гостевого маршрута, благоустроили левый берег реки Белокурихи, отремонтировали пешеходные мосты. А также начали благоустройство терренкуров от санатория "Белокуриха" до санаториев "Сибирь" и "Старая мельница" и пешеходной зоны "Ореховая аллея". Правда, туристы пока не заметили серьезных улучшений - напротив, некоторые жалуются на отсутствие туалетов, раздевалок и скамеек в излюбленных местах отдыха.

- Говорить о заметном развитии инфраструктуры за счет курортного сбора, наверно, преждевременно, так как большая часть работ еще предстоит, - отметил начальник управления по туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых. - Введение сбора позволяет комплексно подойти к благоустройству курортной инфраструктуры и созданию комфортной среды, что впоследствии благоприятно скажется на имидже и привлекательности города-курорта.

В частности, в этом году в Белокурихе планируют завершить обустройство Ореховой аллеи, терренкуров и приступить к масштабной реконструкции пешеходной зоны около санатория "Алтайский замок".

- Это самый крупный объект, на благоустройство которого будут направлены средства курортного сбора, - подчеркнула заведующая отделом по курортному делу и туризму администрации Белокурихи Наталья Теплова. - Здесь предстоит вымостить плиткой тротуары, установить лавочки, беседки, урны и малые архитектурные формы, благоустроить береговую линию реки Белокурихи. В планах - установить фонтан, организовать детскую площадку, обустроить велосипедные дорожки и территории для скейтборда, а также построить сцену для проведения городских мероприятий. В результате мы получим новую зону отдыха.

Как рассказал корреспонденту "РГ" председатель Белокурихинского городского Совета депутатов Сергей Криворученко, чтобы туристы знали, на что идут средства курортного сбора, в этом году в городе должны установить стенд, на котором будет размещаться информация обо всех работах по благоустройству.

- В прошлом году городские депутаты выходили с инициативой о снижении ставки курортного сбора с пятидесяти до тридцати рублей и об освобождении от его уплаты жителей Алтайского края. Но в краевом Законодательном собрании нас не поддержали. Мы считаем, что в условиях снижения покупательского спроса и стагнации на рынке туристических услуг прошлогоднее повышение ставки сбора с тридцати до пятидесяти рублей было нецелесообразным. Поэтому планируем в этом году вновь обратиться с инициативой в заксобрание, чтобы снизить нагрузку на отдыхающих, - пояснил Сергей Криворученко.

Но в региональном правительстве считают размер курортного сбора в пятьдесят рублей оптимальным. "Это не является чрезмерной финансовой нагрузкой на плательщиков, но в тоже время позволяет формировать Фонд развития курорт-ной инфраструктуры Алтайского края в объеме, достаточном для качественной и полной реализации запланированного перечня работ по благоустройству", - отметили в профильном управлении.

Поэтому изменение ставки курортного сбора региональные власти пока не рассматривают, как не планируют и расширять список территорий, участвующих в эксперименте. Мотивируя это тем, что в Алтайском крае только один курорт - Белокуриха.

Справка "РГ"

Алтайский край вместе с еще тремя регионами - Краснодарским, Ставропольским краями и Республикой Крым - стал участником эксперимента по введению в 2018-2022 годах курортного сбора. Поступающие средства направляют исключительно на благоустройство курортных территорий. По данным управления Алтайского края по туризму и курортной деятельности, в 2019 году в регионе такой сбор внесли 121 864 отдыхающих в Белокурихе. Не уплатили 297 человек, что составляет 0,2 процента от общего числа плательщиков.