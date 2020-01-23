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23.01.2020 09:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае ввели режим повышенной готовности из-за нового циклона

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Губернатор Виктор Томенко подписал постановление о введении с 23 января на территории края режима повышенной готовности для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Змеиногорск утопает в снегу. Фото: Евгения Штырц Змеиногорск утопает в снегу. Фото: Евгения Штырц
Змеиногорск утопает в снегу. Фото: Евгения Штырц

- Нынешнюю зиму можно сравнить с двумя другими зимами этого столетия - 2000/2001 и 2016/2017 годов, - рассказал Александр Люцигер, начальник Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Но есть небольшая разница. Во всех трех зимах на отрезке "ноябрь - декабрь - начало января" сумма выпавших осадков приблизительно совпадает. Однако если в первых случаях во второй половине января в регион приходили блокирующие сибирские антициклоны, которые приносили морозную и бесснежную погоду, то нынче такого нет - один антициклон сменяет другой. С Атлантики идет череда циклонов, которые постоянно "цепляют" Алтайский край. Их столкновение с теплом из Средней Азии порождает обильные осадки и сильный ветер. Непогода приходит с юго-запада и вектор ее постоянно направлен на Салаирский кряж, где запасы снега на данный момент самые большие.

В Алтайском крае из-за метелей ограничили движение транспорта

Самая непростая ситуация с осадками сложилась в Змеиногорском районе - снегу там выпало на 12 процентов больше, чем в самые снежные зимы последних 20 лет. Районные власти называют ситуацию "очень критической". Местные жители рассказывают, что дома частного сектора утопают в снегу, что дорог не осталось и что прекратилось автобусное сообщение в Змеиногорске и в близлежащих селах, откуда многие ездят на работу в город. До работы добираются кто пешком, кто на такси, а кто и сидит дома. Немногим лучше ситуация со снегом в Бийске, Заринске, Рубцовске и Барнауле. Есть места, где среднемноголетняя норма превышена уже на 180 процентов. Единственным аномальным пятном, по данным синоптиков, выглядит степной Родинский район, где осадков выпало меньше среднемноголетней нормы.

В регионе ожидаются усиление ветра до 25 метров в секунду. Сильный ветер может поднять большие запасы снега, который выпал на прошлой неделе и не успел уплотниться. Вся напряженная работа дорожников по очистке трасс и дорог запросто может пойти насмарку.

По словам Александра Люцигера, этот циклон утихнет в пятницу, но очередной нагрянет уже 25-26 января. Уже сейчас очевидно, что нынешняя зима станет рекордной по объемам выпавшего снега.

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