Объявлен тендер на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в кемеровском международном аэропорту имени Алексея Леонова. Начальная стоимость контракта превышает 2,7 миллиарда рублей.

Прием заявок на участие в тендере будет завершен 17 марта, итоги подведут 24 марта этого года. В планах у холдинга "Новапорт", которому принадлежит инфраструктурный объект, - получить в эксплуатацию современное трехэтажное здание терминала общей площадью почти двенадцать тысяч "квадратов" с тремя телескопическими трапами и прочими удобствами для пассажиров и персонала вместо безнадежно устаревшего, возведенного еще в советское время. Новый аэровокзальный комплекс рассчитан на годовой пассажиропоток до одного миллиона человек.

Проектирование, к которому приступили в начале 2019-го, завершилось перед Новым годом. Строительно-монтажные работы начнут не раньше марта 2020-го - после проведения госэкспертизы и конкурсных процедур, а завершатся они ориентировочно в марте-апреле следующего года - к 300-летию Кузбасса. И еще в пределах пятилетки в Кемерове предстоит отремонтировать взлетно-посадочную полосу, состояние которой давно оставляет желать лучшего. Затраты на обновление ВПП оцениваются в 4,3 миллиарда рублей. Кроме того, будет построен новый международный терминал в Новокузнецке.

"В 2019 году были поданы заявки в минтранс РФ на включение реконструкции аэропортов Кемерова и Новокузнецка в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". Они прошли экспертную оценку в Аналитическом центре при правительстве РФ и рекомендованы к включению в "Комплексный план модернизации", - напомнил на своей страничке в соцсети замгубернатора Кузбасса Андрей Панов.

Обновление обоих аэропортов создаст комфортные условия, позволит привести воздушные гавани в соответствие с существующими нормами и требованиями, то есть повысить их привлекательность для перевозчиков и потребителей транс-портных услуг. А конкуренция, как известно, - залог разумных цен на билеты. Тем более что власти региона уже активно занимаются развитием внутренних авиалиний.

"С начала 2020 года уже выполняются рейсы из Кемерова в Новосибирск, Красноярск и Казань. Из Новокузнецка теперь можно улететь в Новосибирск, Красноярск, Томск и Екатеринбург. Некоторые рейсы уже показывают хорошую заполняемость, например, самолет "Новокузнецк - Красноярск" загружен почти на девяносто процентов", - делится в соцсетях губернатор области Сергей Цивилев.

На этой неделе открыли авиасообщение между Новокузнецком и Омском, в феврале должен вылететь первый рейс из Кемерова в Абакан, а во втором квартале 2020-го - в Кызыл. Ближе к лету (и вплоть до осени) начнут выполняться регулярные перелеты на курорты Юга России. Как уточняет Андрей Панов, открытие новых маршрутов стало возможным благодаря увеличению финансирования авиаперевозок из регионального бюджета с 21 миллионов до 157 миллионов рублей в год.

Интернет-пользователи, комментируя посты чиновников, благодарят за новые авиамаршруты и предлагают дальше расширять их спектр, в том числе за счет внутриобластных рейсов. Ведь когда-то из Кемерова можно было спокойно улететь в Тяжин, Тисуль, Мариинск и даже в Верх-Чебулу и село Салтымаково.

Прямая речь

Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта:

- По итогам 2019 года воздушным транспортом перевезено свыше 221 миллиона пассажиров. Это рекордный показатель. И, что особенно важно, заметное перераспределение наметилось в пользу внутренних авиаперевозок. Этому способствовала реализация программ субсидирования. Продолжается обновление аэропортов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2020 году нам предстоит решить немало задач. Главное - добиться повышения уровня безопасности полетов, увеличения авиационной подвижности населения страны.