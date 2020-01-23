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23.01.2020 09:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские геологи изучат древние вулканические породы Вьетнама

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты новосибирского Института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН проведут исследование вулканических пород рифтовой системы Вьетнама возрастом более 250 миллионов лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как передает ТАСС, реконструкция рифта Шонг Хиен-Ан Чау позволит определить не только этапы и особенности его образования, но и запасы полезных ископаемых на этой территории. Внутри системы сформировались породы, которые указывают на возможные месторождения меди, никеля, платиноидов, титана и ванадия.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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- Сейчас известно, что в исследуемой структуре эти полезные ископаемые есть. Это массивы, в которых на сегодняшний день установлены пока еще недостаточные для промышленного освоения скопления ресурсов. Мы будем пытаться понять, в каких условиях сформировались эти полезные ископаемые, насколько можно увеличить ресурсный потенциал, - отмечает участник проекта, научный сотрудник ИГМ СО РАН Татьяна Светлицкая.

По словам ученого, рифтовая система, которую планируют изучить сибирские геологи, очень сложна для реконструкции, до сих пор у специалистов нет детального понимания того, как она формировалась. Исследователи будут работать с вулканическими ассоциациями пород, наиболее простыми в плане интерпретации.

Проект изучения рифта пройдет в две стадии. Сначала специалисты отправятся в Ханой, на территорию рифтовой системы для сбора необходимых пород. Полевые работы организует вьетнамская сторона. Второй этап - транспортировка образцов в новосибирский институт и непосредственное их изучение на аналитической базе НИИ.

Работы начнутся в этом году, финансирование на этом этапе определено в 1,5 миллиона рублей, которые предоставит Российский фонд фундаментальных исследований. Завершение исследований намечено на 2021 год.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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