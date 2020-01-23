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23.01.2020 12:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Отчет новосибирского губернатора о работе правительства депутаты приняли единогласно

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Деятельность правительства Новосибирской области одобрена депутатами Законодательного собрания региона. Они единогласно поддержали отчет о работе за 2019 год, представленный губернатором области Андреем Травниковым.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметил глава региона, в минувшем году Новосибирская область устойчиво развивалась, во многих сферах происходили качественные изменения. Этого удалось добиться прежде всего благодаря эффективному выполнению национальных проектов, стратегических задач, обозначенных президентом страны.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В 2019 году регион приступил к реализации всех 12 нацпроектов. Соглашения заключены по 49 региональным составляющим федеральных проектов. На их реализацию уже направлено почти 30 миллиардов рублей.

По данным пресс-службы областного правительства, в эксплуатацию введены 53 социальных объекта, в том числе 46 - в рамках нацпроектов. Это шесть зданий средних образовательных учреждений, 17 детских садов, 30 ФАПов, дом культуры и спорткомплекс в районах. На эти цели направлено почти четыре миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" закуплено около 1300 единиц нового оборудования для 66 медорганизаций и ФАПов, отремонтирован 31 объект в 20-ти учреждениях. Более 500 единиц оборудования получили два сосудистых центра и три первичных сосудистых отделения. В больницах региона открыты четыре центра амбулаторной онкологической помощи.

Андрей Травников подчеркнул, что область одной из первых присоединилась к федеральному проекту создания санавиации. С августа из отдаленных районов в областную больницу было направлено 252 экстренных пациента.

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в прошлом году в эксплуатацию введены 109 участков дорог общей протяженностью 204,7 километра. Все работы выполнены в срок.

В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 59 общественных пространств в 56-ти муниципалитетах. В Новосибирске комплексно обновлен Монумент Славы - мемориальный ансамбль и сквер вокруг него.

Один из важных проектов для региона и страны в целом - строительство Сибирского кольцевого источника фотонов. В прошлом году определен порядок его финансирования - за пять лет будет выделено 37 миллиардов рублей.

Губернатор Андрей Травников в числе приоритетов в работе областного правительства назвал привлечение инвестиций. В 2020 году регион заключит дополнительные соглашения по региональным составляющим нацпроектов - в общей сложности на 31 миллиард рублей.

Справка "РГ"

В Новосибирской области валовый региональный продукт в 2019 году вырос почти на три процента и составил около 1,3 триллиона рублей. Рост промышленного производства отмечен на уровне 2,1 процента, инвестиционная активность - на 13,3 процента. Объему инвестиций в 2019-м составил 210 миллиардов рублей (в 2018-м - 196 миллиардов). Это исторический максимум.

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