С каждым днем как небольшие, так и крупные компании "обрастают" огромным массивом информации. Это и корпоративные сайты, интернет-магазины, веб-сервисы, фотобанки и так далее. Все вместе - это невероятный объем данных и информации, который нужно где-то хранить.

Поэтому руководители многих компаний, предприятий вынуждены выделять отдельные помещения под серверные для мощного компьютера, который, кроме того, что громко работает, может отключиться в любой момент, как только возникнут проблемы с электропитанием. Его обслуживание, включая постоянное охлаждение, удовольствие не из дешевых.

Аренда веб-хостинга обойдется дешевле, но надо помнить, что пользователей хостинга будет много, а это может привести к неравномерному распределению мощностей и их дефициту во время пиковых нагрузок.

Компании, специализирующиеся на оказании услуг в области облачных технологий, нашли свое решение данной проблемы. В частности, международный хостинг провайдер RUVDS для хранения большого объема информации предлагает использовать полностью автоматизированный сервис - виртуальный сервер, работе которого вряд ли помешают какие-либо обстоятельства.

Как рассказал управляющий партнер RUVDS Никита Цаплин, виртуальный сервер или VPS представляет собой аналог физического сервера. Только в данном случае он делится с помощью программ виртуализации на несколько меньших серверов, доступ к которым предоставляется удаленно, поэтому они называются виртуальными. Работа с VPS аналогична работе с обычным компьютером: он находится в полном распоряжении пользователя. Можно установить операционную систему Windows или выбрать из семейства Linux, поставить необходимые для работы программы, закачать данные на сервер, бухгалтерию или загрузить свой сайт. При этом обслуживанием сервера занимается хостинг-провайдер, в данном случае - компания RUVDS, которая по итогам 2018 года вошла в двадцатку самых крупных поставщиков облачных услуг согласно рейтингу "CNews Analytics. Она гарантирует надежность, защиту от хакерских атак, техподдержку в режиме 24/7 и резервное копирование данных.

Пользователи отмечают, что виртуальные серверы обеспечивают высокую производительность и скорость. Также их преимущество в том, что можно менять характеристики облачного сервера - эта опция доступна в любое время.

Дата-центр RUVDS. Фото: RUVDS

При этом цены на виртуальные серверы у RUVDS начинаются от 130 рублей в месяц. Хостинг компания предоставляет сервер и несет ответственность за все, что связано с хранением данных на сервере в круглосуточном режиме.

У облачного провайдера RUVDS - теперь и в Новосибирске есть своя точка присутствия (гермозона). Она стала девятой после двух в Москве, Лондона, Цюриха, Санкт-Петербурга, Казани, Франкфурта, Екатеринбурга.

Гермозона RUVDS расположена в центре обработки и хранения данных (ЦОД, дата-центр) "Калининский, Sibtelko", общая площадь которого составляет 200 квадратных метров и который обеспечивает своим клиентам все необходимые условия.

Благодаря оказанию услуг на высоком уровне и по доступным ценам RUVDS за два года вошел в топ-20 российских поставщиков IAAS-услуг (Infrastructure as a Service - инфраструктура как услуга). Тем самым, четко следуя поставленной цели - сделать доступными облачные услуги высокого качества.

В числе клиентов RUVDS - крупный бизнес, независимые ИТ-профессионалы и госкомпании, например, "ФИНАМ", ВЦИОМ, оператор такси Gett, Московская биржа. К их услугам - как собственный ЦОД RUVDS в подмосковном Королеве, сертифицированный ФСТЭК, так и гермозоны на площадях надежных партнеров. Клиенты RUVDS могут арендовать виртуальные серверы либо отказаться от них в один клик в любое удобное время. При этом им не придется покупать, хранить железо, а также обслуживать и следить за доступностью сервера. Провайдер все сделает в режиме 24/7.

В целом развитие облачных ЦОД в региональных центрах призвано удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов RUVDS на размещение данных и сервисов в непосредственной близости от их местонахождения, а также обеспечить возможность построения географически-распределенной инфраструктуры. Теперь клиенты компании могут воспользоваться виртуальными серверами на территории всей европейской части России с минимальной задержкой до нескольких миллисекунд.

Число созданных за все время серверов на RUVDS превысило 100 000. По данным на февраль 2019 года, предоставленным крупнейшим в России и Европе ресурсом в области прикладной информационной безопасности "Хакер.Ru", серверы RUVDS по соотношению цены и производительности заняли первое место.

Выбирая RUVDS, пользователь гарантированно получает решение, которое базируется на новом и самом современном оборудовании. И это позволяет оказывать услуги высочайшего уровня по демократичным ценам.

Справка

В дата-центре "Калининский" все гермозоны оборудованы фальшполом и позволяют разместить до 40 серверных стоек с потребляемой мощностью на одну стойку до 7 кВт. Система электропитания включает автономный источник электроэнергии - дизельную генераторную установку Genelek с запасом топлива, способного обеспечить непрерывную работу дата-центра до 1 суток. Дата-центр оборудован системой кондиционирования Liebert с резервированием 2N. Помещения оборудованы всеми необходимыми средствами пожаротушения. В дата-центре круглосуточно работают специалисты технической поддержки, которые осуществляют мониторинг инженерной инфраструктуры, оборудования, серверов, сетей и каналов связи ЦОДа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

ЦОД "Калининский" имеет прямое подключение к двум центральным узлам связи Новосибирска MSK-IX - ТЦМС-8 по адресу 2-я улица Союза молодежи, д. 33/1 и ДЦ НвсФ ФГУП "ЦентрИнформ" на улице Серебренниковская, д. 14.

Адрес дата-центра "Калининский": г. Новосибирск, ул. Дуси-Ковальчук, 179/3.

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