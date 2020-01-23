С 1 января этого года вступили в силу новые правила субсидирования сельского хозяйства. Вместо трех действовавших ранее субсидий (единой региональной, несвязанной погектарной и на литр молока) теперь предусмотрены две - компенсирующая и стимулирующая. Компенсирующая субсидия направлена на общую поддержку развития АПК, стимулирующая - на развитие приоритетных направлений производства в каждом регионе. При этом часть компенсирующей субсидии будет направляться только на финансирование расходов хозяйств на агрострахование.

Как пояснил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, сумма выделяемых средств зависит от сложившейся в каждом регионе практики страхования сельскохозяйственных рисков и данных о том, что планируется застраховать.

- Такой подход поможет более аргументировано, разумно и эффективно управлять рисками АПК на региональном уровне. В наступившем году на эти цели минсельхоз РФ выделил 2,2 миллиарда рублей. Но объем может быть увеличен до 4,2 миллиарда, если регионы заявят о дополнительной потребности в страховых средствах, - отметил Корней Биждов.

В Омской области, которая участвует в программе агрострахования на условиях софинансирования (86 процентов средств из федерального бюджета и 14 - из областного) в этом году, по сравнению с прошлым, целевые расходы вырастут с 51 до 55 миллионов рублей (в том числе с 44 до 47 миллионов увеличатся федеральные субсидии).

- В прошлом году в сфере растениеводства мы стимулировали сельхозпроизводителей и с помощью несвязанной погектарной поддержки, которая в случае страхования урожая предполагала повышенное возмещение расходов на ГСМ, зап-части и другие цели, - напомнила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Машинская. - Помимо этого, аграрии могли брать льготные кредиты (под один-пять процентов годовых) на приобретение полисов. К тому же в 2019-м были сняты ограничения, благодаря чему сельхозпроизводители получили право не только оформлять комплексную страховку, но и выбирать один или несколько отдельных рисков, актуальных для того или иного хозяйства и климатической зоны. Например, застраховать посевы от подтоплений или заморозков, засухи или суховеев, вредителей и болезней растений. Это помогло снизить финансовую нагрузку на хозяйства и сделать агрострахование более целенаправленным и доступным.

По данным регионального минсельхоза, благодаря выстроенной системе субсидирования многие хозяйства получили стопроцентное возмещение стоимости страховки. В результате застраховано оказалось 33 процента сельскохозяйственных животных и 14,8 процента посевных площадей. По объему страхования в растениеводстве Омская область заняла второе место в стране после Воронежской.

Еще десять лет назад сибиряки не могли об этом и мечтать. В ту пору из-за заполонивших стихийный рынок недобросовестных компаний-однодневок агрострахование почти полностью утратило доверие селян. Чтобы навести порядок, в 2015 году государство стало оказывать поддержку производителям, застраховавшим риски в компаниях, входящих в Национальный союз агростраховщиков. Однако отвоевать утраченные позиции оказалось непросто. В 2015-м в Омской области полисы оформили только два хозяйства, а в 2016-м и 2017-м - одно.

Какие только беды за это время ни валились на омских сельхозпроизводителей. В регионе выявили африканскую чуму свиней. На смену жестокой засухе пришла высокая вода. В 2018 году из-за переувлажнения почвы оказалось не убрано более 48 тысяч гектаров угодий, прошлой весной свыше шестидесяти тысяч гектаров не было засеяно. Режим ЧС в Прииртышье стал едва ли не привычным явлением.

Чтобы достучаться до селян, власти совместно со страховщиками организовали агитационные выезды во все районы Омской области с информацией о мерах господдержки и выгодах, который дает полис.

- В прошлом году страховку оформили 58 сельхозпроизводителей, в числе которых не только крупные компании, но и фермеры, - констатирует Лариса Машинская. - В 2020-м будет не меньше. Тем более что начиная с этого года государство, выделяя субсидии на развитие растениеводства, будет отдавать предпочтение именно сельхозпроизводителям, оформившим страховку. И если раньше предприниматели, не имеющие полиса, в условиях режима ЧС могли рассчитывать на 50-процентное возмещение понесенных убытков, то теперь в такой компенсации им будет отказано. Рассчитывать придется только на себя.

По словам специалистов, в минувшем году крупных выплат в Омской области из-за отсутствия соответствующих страховых случаев не зафиксировано. Однако аграриев это не настораживает. "Государство полностью возместило нам стоимость полисов. А страховка дала возможность спокойно работать, не тревожась по поводу возможных катаклизмов. Так что в нынешнем году мы повторим этот опыт", - говорят фермеры Калачинского района.

А вот в других регионах страховые выплаты оказались весьма солидными. По данным НСА, компенсации за погибшие озимые достигали 35 миллионов рублей. В частности, такую сумму страховщики выплатили в Поволжье хозяйству, потерявшему посевы из-за весенних заморозков. Аграрии Орловской области, Мордовии, Ставрополья получили страховку в размере от 4,5 до 22 миллионов рублей за погубленную холодами и засухой пшеницу. В ряде случаев выплаты превысили размер страхового взноса в четырнадцать раз.

Стоит сказать, что большой проблемой для развития агрострахования в регионах Сибири остается дефицит метеопостов. В Омской области, например, их не имеет почти половина хозяйств. В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают, что в случае необходимости в села будут направлены инспекторы, которые выдадут справки, необходимые для страховых выплат. Правда, на договорных началах.

Справка "РГ"

По данным НСА, объем фактически оказанной господдержки аграриям, которые приобрели страховые полисы в рамках системы агрострахования, за одиннадцать месяцев 2019 года превысил 1,6 миллиарда рублей. За этот период в России было застраховано более 4,6 миллиона гектаров посевов (шесть процентов посевных площадей) и свыше 5,3 миллиона условных голов животных (18 процентов поголовья). В то же время природные бедствия, которые привели к объявлению режима ЧС, только в растениеводстве нанесли ущерб сельхозпроизводителям на сумму в 12,7 миллиарда рублей.