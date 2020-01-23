Как пояснил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, сумма выделяемых средств зависит от сложившейся в каждом регионе практики страхования сельскохозяйственных рисков и данных о том, что планируется застраховать.
- Такой подход поможет более аргументировано, разумно и эффективно управлять рисками АПК на региональном уровне. В наступившем году на эти цели минсельхоз РФ выделил 2,2 миллиарда рублей. Но объем может быть увеличен до 4,2 миллиарда, если регионы заявят о дополнительной потребности в страховых средствах, - отметил Корней Биждов.
В Омской области, которая участвует в программе агрострахования на условиях софинансирования (86 процентов средств из федерального бюджета и 14 - из областного) в этом году, по сравнению с прошлым, целевые расходы вырастут с 51 до 55 миллионов рублей (в том числе с 44 до 47 миллионов увеличатся федеральные субсидии).
- В прошлом году в сфере растениеводства мы стимулировали сельхозпроизводителей и с помощью несвязанной погектарной поддержки, которая в случае страхования урожая предполагала повышенное возмещение расходов на ГСМ, зап-части и другие цели, - напомнила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Машинская. - Помимо этого, аграрии могли брать льготные кредиты (под один-пять процентов годовых) на приобретение полисов. К тому же в 2019-м были сняты ограничения, благодаря чему сельхозпроизводители получили право не только оформлять комплексную страховку, но и выбирать один или несколько отдельных рисков, актуальных для того или иного хозяйства и климатической зоны. Например, застраховать посевы от подтоплений или заморозков, засухи или суховеев, вредителей и болезней растений. Это помогло снизить финансовую нагрузку на хозяйства и сделать агрострахование более целенаправленным и доступным.
По данным регионального минсельхоза, благодаря выстроенной системе субсидирования многие хозяйства получили стопроцентное возмещение стоимости страховки. В результате застраховано оказалось 33 процента сельскохозяйственных животных и 14,8 процента посевных площадей. По объему страхования в растениеводстве Омская область заняла второе место в стране после Воронежской.
Еще десять лет назад сибиряки не могли об этом и мечтать. В ту пору из-за заполонивших стихийный рынок недобросовестных компаний-однодневок агрострахование почти полностью утратило доверие селян. Чтобы навести порядок, в 2015 году государство стало оказывать поддержку производителям, застраховавшим риски в компаниях, входящих в Национальный союз агростраховщиков. Однако отвоевать утраченные позиции оказалось непросто. В 2015-м в Омской области полисы оформили только два хозяйства, а в 2016-м и 2017-м - одно.
Какие только беды за это время ни валились на омских сельхозпроизводителей. В регионе выявили африканскую чуму свиней. На смену жестокой засухе пришла высокая вода. В 2018 году из-за переувлажнения почвы оказалось не убрано более 48 тысяч гектаров угодий, прошлой весной свыше шестидесяти тысяч гектаров не было засеяно. Режим ЧС в Прииртышье стал едва ли не привычным явлением.
Чтобы достучаться до селян, власти совместно со страховщиками организовали агитационные выезды во все районы Омской области с информацией о мерах господдержки и выгодах, который дает полис.
- В прошлом году страховку оформили 58 сельхозпроизводителей, в числе которых не только крупные компании, но и фермеры, - констатирует Лариса Машинская. - В 2020-м будет не меньше. Тем более что начиная с этого года государство, выделяя субсидии на развитие растениеводства, будет отдавать предпочтение именно сельхозпроизводителям, оформившим страховку. И если раньше предприниматели, не имеющие полиса, в условиях режима ЧС могли рассчитывать на 50-процентное возмещение понесенных убытков, то теперь в такой компенсации им будет отказано. Рассчитывать придется только на себя.
По словам специалистов, в минувшем году крупных выплат в Омской области из-за отсутствия соответствующих страховых случаев не зафиксировано. Однако аграриев это не настораживает. "Государство полностью возместило нам стоимость полисов. А страховка дала возможность спокойно работать, не тревожась по поводу возможных катаклизмов. Так что в нынешнем году мы повторим этот опыт", - говорят фермеры Калачинского района.
А вот в других регионах страховые выплаты оказались весьма солидными. По данным НСА, компенсации за погибшие озимые достигали 35 миллионов рублей. В частности, такую сумму страховщики выплатили в Поволжье хозяйству, потерявшему посевы из-за весенних заморозков. Аграрии Орловской области, Мордовии, Ставрополья получили страховку в размере от 4,5 до 22 миллионов рублей за погубленную холодами и засухой пшеницу. В ряде случаев выплаты превысили размер страхового взноса в четырнадцать раз.
Стоит сказать, что большой проблемой для развития агрострахования в регионах Сибири остается дефицит метеопостов. В Омской области, например, их не имеет почти половина хозяйств. В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают, что в случае необходимости в села будут направлены инспекторы, которые выдадут справки, необходимые для страховых выплат. Правда, на договорных началах.
Справка "РГ"
По данным НСА, объем фактически оказанной господдержки аграриям, которые приобрели страховые полисы в рамках системы агрострахования, за одиннадцать месяцев 2019 года превысил 1,6 миллиарда рублей. За этот период в России было застраховано более 4,6 миллиона гектаров посевов (шесть процентов посевных площадей) и свыше 5,3 миллиона условных голов животных (18 процентов поголовья). В то же время природные бедствия, которые привели к объявлению режима ЧС, только в растениеводстве нанесли ущерб сельхозпроизводителям на сумму в 12,7 миллиарда рублей.