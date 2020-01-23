Сибирские астрономы сфотографировали туманность Ориона

Любители астрономии из Новосибирска сделали уникальные снимки Туманности Ориона 42. Как уточнили в Большом новосибирском планетарии, туманность лежит ниже "пояса" из трех звезд и удалена от Земли примерно на 1,3 тысячи световых лет.

Примерно 150 снимков с выдержкой в 1 минуту сделала группа обучающихся под руководством педагога планетария Андрея Никифорова. Кадры получены в обсерватории планетария при помощи телескопа ТАЛ-75. По словам специалистов, на фото лишь небольшая часть огромного облака, где формируются новые звезды.

- Большая Туманность Ориона - самая яркая диффузная туманность, - говорится в сообщении. - Ее поверхность простирается приблизительно на 80 x 60 угловых минут, что более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Поэтому она хорошо видна невооруженным глазом, а ее положение на небесном экваторе делает эту туманность видимой почти в любой точке Земли.