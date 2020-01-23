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23.01.2020 16:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скучающему еноту из иркутского зоопарк нашли невесту

Текст: Екатерина Призова

В иркутском зоопарке пытаются создать новую пару: для черного енота Жорика, который расстался с "подругой", нашли невесту. "Едят вместе, вместе затевают разные игры. Мы очень рады за образовавшуюся пару", - рассказали kp.ru сотрудники зоопарка.

Фото: Иркутская зоогалерея/vk.com
В иркутском зоопарке щенок взял на воспитание енота

Раньше енот делил вольер с рысью Аленой, но потом ей подобрали пару - самца Айдара - и она "съехала" от старого приятеля. Чтобы Жорик не тосковал в одиночестве, в зоопарке решили найти вторую половинку и для него.

По словам ухаживающих за животными работников, в прошлом году енотиха Ракета отказала Жорику, предпочла другого самца по имени Терор. В этом году первой невестой стала Кусака, но ее имя, как оказалось, полностью отражает характер, и у жениха в вольере она не прижилась.

"Сейчас енотиха Наташа переехала к Жорику в апартаменты. Следим за событиями", - пишут представители зоопарка на своей странице в Instagram.

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Ох, уж этот брачный вопрос!!!😌 Сватаем чёрного енота Жорика ( который всегда жил в любви с рысью Аленой) Сватаем к его сородичам- девочкам енотам. В прошлом году Ракета отказала Жорику, предпочла Терора. В этом году первой невестой стала Кусака ( прозвище отражает вреднючий характер невесты). Не сошлись они с Жориком во взглядах🤣Сейчас енотиха Наташа переехала к Жорику в аппартаменты. Следим за событиями😉 . . #irkutsk #зоопаркиркутск #сибирскийзоопарк #енотыиркутск #ледоколангара #детииркутск #афишаиркутск #кудапойтивиркутске #енототерапия

Публикация от Сибирский зоопарк в Иркутске (@siberian_zoo)

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