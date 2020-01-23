Скучающему еноту из иркутского зоопарк нашли невесту

В иркутском зоопарке пытаются создать новую пару: для черного енота Жорика, который расстался с "подругой", нашли невесту. "Едят вместе, вместе затевают разные игры. Мы очень рады за образовавшуюся пару", - рассказали kp.ru сотрудники зоопарка.

Раньше енот делил вольер с рысью Аленой, но потом ей подобрали пару - самца Айдара - и она "съехала" от старого приятеля. Чтобы Жорик не тосковал в одиночестве, в зоопарке решили найти вторую половинку и для него.

По словам ухаживающих за животными работников, в прошлом году енотиха Ракета отказала Жорику, предпочла другого самца по имени Терор. В этом году первой невестой стала Кусака, но ее имя, как оказалось, полностью отражает характер, и у жениха в вольере она не прижилась.

"Сейчас енотиха Наташа переехала к Жорику в апартаменты. Следим за событиями", - пишут представители зоопарка на своей странице в Instagram.