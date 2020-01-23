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23.01.2020 11:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У сибирских летучих мышей обнаружили возбудителя тропической инфекции

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Возбудителей нескольких тяжелых заболеваний, передающихся от животных к человеку, ученые впервые нашли в эктопаразитах летучих мышей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали в пресс-службе ТГУ, рукокрылые могут быть переносчиками возбудителей бартенеллеза, опасной тропической инфекции, а также риккетсий - бактерий, вызывающих лихорадки. Их ДНК присутствует в эктопаразитах летучих мышей, в том числе обитающих на территории Западной Сибири.

Томские ученые участвуют в совместных исследованиях с чешскими коллегами, новые данные были получены на базе Университета ветеринарных и фармацевтических наук Брно. В начале прошлого года биологи обнаружили возбудителей опасных болезней в эктопаразитах летучих мышей, живущих на юге России.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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- Летучие мыши - очень массовая группа, фактически вторая по численности после грызунов, поэтому можно было предполагать, что данный отряд является хозяином большого количества разнообразных возбудителей, - подчеркивает старший научный сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Мария Орлова. - И в последние годы такая гипотеза нашла подтверждение: действительно, только по предварительным данным, летучие мыши являются носителями нескольких сотен вирусных, бактериальных, протозойных и грибковых патогенов, в том числе опасных для человека, например, вируса Эбола.

Специалисты проанализировали данные, собранные на многих территориях России и стран бывшего СССР, в том числе изучали и рукокрылых Западной Сибири, причем тех, что живут рядом с человеком. Сейчас ученые ожидают подтверждения результатов и уточнения видовой принадлежности выявленных патогенов. На основе этого можно будет делать выводы о реальной опасности возбудителей для человека.

При этом исследователи настаивают на том, что летучие мыши - охраняемая группа и важный элемент экосистемы. Их уничтожение не может быть мерой борьбы с переносчиками болезней. Если рукокрылое попало в квартиру или подъезд, к нему не стоит прикасаться без перчаток.

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