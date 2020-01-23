В Красноярском крае семья погибла из-за загоревшегося телевизора

В Красноярском крае из-за замыкания телевизора погибла семья с ребенком.

Пожар в жилом доме произошел в поселке Дубинино Шарыповского района, сообщили в ГУ МЧС России по региону. ЧП случилось в 7.37 по местному времени. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки в телевизоре.

Спасателей вызвали соседи. Несмотря на то, что возгорание потушили уже через 15 минут, жильцов спасти не удалось. В квартире были обнаружены тела 25-летних супругов и их годовалого ребенка с признаками отравления угарным газом.

Как рассказали в СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Назначена пожарно-техническая экспертиза.